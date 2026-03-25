Estrena "Cuando el chajá canta las horas": una tragedia rural que revive el siglo XIX

La dramaturga y directora Merceditas Elordi, reconocida su sensibilidad para retratar historias profundas y conmovedoras, vuelve a los escenarios con su multipremiada obra Cuando el chajá canta las horas, Ganadora del Premio Argentores en la categoría Teatro para adultos 2025.

El estreno está previsto para el próximo sábado 4 de abril a las 18 horas en el emblemático Tadrón Teatro. La obra se presentará todos los sábados en el mismo horario, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes del buen teatro.

Cuando el chajá canta las horas

Cuando el chajá canta las horas es una tragedia rural ambientada en la provincia de Buenos Aires, en los albores del siglo XIX. La historia transcurre en un contexto previo a la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder y sumerge al público en la vida de una puestera, sus dos hijos adolescentes, un patrón de estancia y un peón guacho. A través de estos personajes, la obra explora temas como el poder, la marginalidad, el patriarcado y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil e injusto.

Merceditas Elordi logra construir un relato cargado de humanidad y realismo, fruto de una exhaustiva investigación sobre las dinámicas sociales y económicas de la época: desde el lenguaje hasta las costumbres, todo en esta obra está impregnado de autenticidad. La puesta en escena narra la vida de quienes vivieron en los márgenes de un sistema desigual e invita al público a reflexionar sobre las raíces históricas de problemáticas que al día de hoy siguen sin resolverse.