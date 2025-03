Explosivas revelaciones sobre Wanda Nara y L-Gante: crisis, fotos hot y ¿un millonario tercero en discordia?

Si hay alguien que nunca se guarda nada, esa es Yanina Latorre. Invitada al programa DDM, la panelista estrella de LAM volvió a hacer de las suyas con un festival de bombazos mediáticos que dejaron a todos con la boca abierta. Entre chismes, ironías y detalles jugosísimos, la esposa de Diego Latorre no se privó de nada y habló del escándalo mediático del momento: la guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi, La China Suárez y L-Gante. Principalmente, hizo principal hincapié en la crisis entre la empresaria y el músico, deslizó una teoría conspirativa sobre la actriz y el delantero, y hasta sacó a la luz a un misterioso millonario en la vida de Nara. ¡Completito!

Wanda Nara

¿Se viene un culebrón turco con producción nacional? Para aquellos que pensaban que el amor entre Wanda y L-Gante podía llegar a buen puerto, Yanina se encargó de pincharles el globo. Con la certeza de una cirujana del chisme, aseguró que la empresaria y el cantante están más separados que el rango salarial entre un legislador y un obrero. ¿El motivo? Unas fotos íntimas que, lejos de estar destinadas a L-Gante, terminaron en las manos de un empresario millonario de Nordelta. "Las fotos eran para él, no para L-Gante", afirmó la penalista con su clásico tono filoso, sumándoile así un nuevo capítulo a esta historia de amor y venganza.

Como era de esperarse, el cumbiero no tardó en reaccionar y, en pleno Día de la Mujer, saludó a su ex pareja Tamara Báez e ignoró por completo a Wanda. Aunque, según Yanina, la historia no terminó ahí: "El viernes, el representante de L-Gante le dijo que tenía que volver a seguir a Wanda por un tema comercial, porque esa noche tenían un show juntos". Ay, el amor... o el contrato. Mientras las redes arden con especulaciones sobre su vida sentimental, Wanda parece estar pasándola de maravillas. "Ella me dijo: 'La estoy pasando bomba'", reveló Yanina, aunque advirtió que muchos en su entorno creen que, tarde o temprano, la mediática volverá con Icardi.

Y aquí entra el primer gran plot twist de la historia: "Él quiere llevársela a Turquía con las chicas. No para quitarle a las nenas, sino porque sigue convencido de que van a terminar juntos". La eterna historia de amor, lujos y despecho entre Wanda y Mauro suma un nuevo capítulo y, como siempre, todo puede pasar. Como si todo esto no fuera suficiente, Yanina destapó otra olla hirviendo: la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. Y aquí viene lo más picante: para la panelista, no es un simple romance, sino una venganza calculada del futbolista. "Él confesó que hace tres años estaba planeando esta venganza", aseguró con total seguridad.

L-Gante y Wanda Nara

Según Latorre, Icardi no solo acumuló pruebas contra Wanda, sino que además decidió involucrarse con la China para generar el escándalo definitivo. Mientras tanto, la actriz celebró su cumpleaños a todo trapo, aunque con una gran ausencia: su hija mayor, Rufina, que está en Japón con Nicolás Cabré. Pero el gran protagonista de la noche fue Icardi, quien organizó cada detalle de la fiesta. "Desde que Mauro está en mi vida, todo es amor", escribió la China en sus redes, agregando más leña al fuego mediático.

La China Suárez cumplió 33 años y su novio, Mauro Icardi, le organizó un exclusivo cumpleaños

Mientras Wanda sigue disfrutando de su soltería y L-Gante se entretiene con unfollows estratégicos, Icardi y la China se preparan para viajar a Milán en un avión privado. ¿El motivo? La audiencia por el divorcio de Wanda. Y como toda buena historia de amor y escándalo, el desenlace sigue abierto. ¿Habrá reconciliación? ¿Aparecerá un nuevo galán en escena? ¿L-Gante compondrá una cumbia dedicada al despecho? Con Yanina Latorre como narradora de esta saga, seguro que pronto habrá más capítulos para analizar con pochoclos en mano.