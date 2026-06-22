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Terminó la espera: "La Chirichota" llega a Argentina con su show "Vuelven los clásicos"

Vuelven desde España y prometen humor, ironía y crítica social.

por Francisco Fernandez Mendy

22 Junio de 2026 10:29
La Chirichota vuelve a Argentina
La Chirichota vuelve a Argentina

Donde la música y el teatro se encuentran, La Chirichota plantea una incógnita: ¿Qué pasaría si MozartBeethovenBach Vivaldi despertaran en pleno 2026 y se encontraran con el trap, el reggaetón, los algoritmos y las redes sociales? 

Seis actores -Víctor LemesDani RodríguezJuan DávilaDaniel QuevedoAbraham SantacruzIsaac Dos Santos- la responden en noventa minutos de música en vivo, personajes desopilantes y una mirada crítica sobre el presente.

La Chirichota
La Chirichota

Desde el 2022 la propuesta nacida en Gran Canaria, España se presenta al público con el carnaval como excusa y mucho talento. El show se planta desde un humor inteligente, vestuario fiel al estilo Rococó, personajes alocados y un universo musical para todos los públicos.

La "Chirichota" encuentra su origen en el acervo popular, las tradiciones del carnaval y tres pilares fundamentales: el humor, la sátira y la crítica social. Así es como llega a la Argentina un pedazo de historia española que entremezcla las raíces callejeras, el teatro y una gran puesta en escena. 

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La premisa es clara: ¿qué hay de la identidad cultural en la era de los algoritmos? Donde las plazas y puntos de encuentro se ven desplazados por la dictadura del scroll infinito en redes sociales, La Chirichota se presenta como un espacio de encuentro y reflexión al hacer que compositores de la talla de MozartBeethoven Vivaldi "resuciten" y se topen de frente con la industria musical actual dominada por TikTok, el trap y el reguetón, la obra plantea una sátira brillante.

¿Cuándo y dónde verlos?

  • 5 de agosto - Tigre, Teatro Niní Marshall - Entradas en ENTRADA UNO 
  • 7 de agosto - La Plata, Teatro Coliseo Podestá - Entradas en PLATEANET 
  • 8 de agosto - Lomas de Zamora, Teatro Coliseo - Entradas en PLATEA UNO 
  • 9 de agosto - Rosario, Teatro La Comedia - Entradas en 1000TICKETS 
  • 12 de agosto - Córdoba, Quality Espacio - Entradas en QUALITY CENTER 

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