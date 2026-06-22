Rocío Pardo contó cómo es su vínculo con Rufina: marcó diferencias con la China Suárez

Algunas polémicas no solo involucran a sus protagonistas, sino que también terminan salpicando a personas que poco tienen que ver con el conflicto. Eso ocurre con el Wandagate, una historia que sigue sumando capítulos y que también alcanza a quienes forman parte del entorno familiar. En ese contexto, Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré, habló por primera vez sobre cómo vive la decisión de que Rufina, la hija del actor y de la China Suárez, se haya mudado a Turquía.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, la bailarina recordó cómo fue el primer encuentro con la adolescente. Aunque conocer al hijo de una pareja suele generar cierta tensión, en este caso todo fluyó con naturalidad: "Fuimos a cenar los tres y esa noche Nico casi no habló. Nos pusimos a charlar nosotras y pegamos desde el primer día ", recordó.

Rocío Pardo se sinceró sobre su presente

Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció hasta convertirse en una relación de mucha confianza: "La veo casi como una amiga. Nos contamos todo, charlamos, hacemos planes. Ahora vamos a aprovechar para ver obras porque le gusta mucho el teatro. Para mí es una compañera", expresó.

En ese marco, también habló de cómo acompañan a Rufina en medio de la enorme exposición que genera el Wandagate y las repercusiones en redes sociales: "Nosotros podemos leer algo que no nos gusta y seguir adelante; ellos muchas veces no tienen todavía las herramientas para procesarlo. Por suerte ellos tienen mucha conversación y él se ocupa al ciento por ciento ", explicó sobre el rol que cumple Nicolás Cabré como padre.

Rocío Pardo contó como fue el primer encuentro con Rufina

Además, destacó la madurez con la que la adolescente enfrenta la exposición pública: "Es muy madura. Ve comentarios y sigue de largo. Tiene mucho que ver con la enseñanza de sus padres, con que sepa quiénes son realmente su mamá y su papá y que se quede con eso", afirmó.

Durante la charla, Schapiro le preguntó si mantiene diálogo con la China Suárez. La respuesta fue inmediata: "Sí, sí, nos llevamos bien". Luego profundizó sobre la dinámica familiar: "Es lo que yo siempre digo, es la mamá de Rufi. El respeto y la buena onda considero que tienen que estar, es fundamental que estén ".

Rocío Pardo habló con la China Suárez para elegir el vestido de Rufina

Incluso reveló que ambas conversaron antes de su casamiento con Nicolás Cabré para definir algunos detalles relacionados con la participación de Rufina en la ceremonia. "Cuando pensamos el vestidito de Rufi para el casamiento hubo cosas que se hablaron entre mujeres", contó.

Sin embargo, Rocío dejó en claro que conoce perfectamente cuáles son los límites de su rol y que no pretende ocupar el lugar de los padres. "Nunca voy a retarla, eso se lo dejo a los padres, que son quienes tienen que poner los límites ", sostuvo.

En ese sentido, reveló que incluso el propio Cabré le ha sugerido intervenir en algunas situaciones de crianza. "A veces Nico me dice: 'Acá tendrías que decirle que esto no'. Y yo le respondo: 'No, ese no es mi trabajo'", relató.

Por último, Rocío Pardo resumió la filosofía con la que intenta construir el vínculo con Rufina: "Trato de construir el vínculo sin invadir un lugar que no me corresponde", concluyó.