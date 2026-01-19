Fátima Florez no elogió a Milei como amante pero aseguró que es ella "una mujer muy pasional y hay que estar a la altura"

Fátima Florez, comediante y ex pareja del presidente Javier Milei durante los primeros meses de su mandato, no se animó a calificarlo como amante, luego de que la conductora Mirtha Legrand le consultara al respecto en su programa. Al mismo tiempo sí reconoció que se considera "una mujer muy pasional" y que a la hora de la fogosidad "hay que estar a la altura" de su demanda. Sí intentó defender al mandatario en relación al fracaso del turismo en Mar del Plata, pero Damián de Santo y Julieta Ortega salieron a cruzarla.

"¿Cómo es como amante?", preguntó Mirtha fiel a su estilo frontal. "Yo soy muy respetuosa y sabés que nunca hablo de la vida privada. Siempre fue así y soy así a pesar de que soy una mujer mediática. Pero soy muy respetuosa de los vínculos ", contestó Florez, justo antes de dar referencias más concretas sobre la consulta.

"Creo que las relaciones se construyen de a dos. No es que salgo con (Marcelo) Polino y qué fogoso que es Polino. No", explicó utilizando al periodista de espectáculos presente en la mesa del fin de semana. "Creo que hay un encuentro porque dos personas se encuentran. Entonces hay una magia o no. Pero no es 'qué fogoso que es fulano'. Lo que sí te digo es que soy una mujer muy pasional y hay que estar a la altura", confesó al final, dando a entender de que el presidente estuvo a la altura, pero sin calificarlo ante la consulta.

La intención de Fátima de no responder la pregunta de forma directa no quiso decir que no quisiera defender la gestión del economista libertario, ya que cuando se metieron en el tema de la poca convocatoria turística de la ciudad balnearia más importante de la Argentina, no dudó en salir a contrarrestar las denuncias contra la fuerte recesión que hay.

"¿Hay menos gente en Mar del Plata?", preguntó Mirtha. "Yo creo que en estos días ha llegado gente y se espera mucha llegada para la semana que viene. Se corrió un poco. Antes era habitualmente después de Reyes, pero está llegando mucha gente", aseguró Flórez sin ponerse colorada.