Martín Demichelis no pega una: de "abandonar" a su hija a los cuernos de su nueva novia

Martín Demichelis, exfutbolista y exdirector técnico de River Plate, parece estar atravesando un momento crítico en su vida personal que los medios de comunicación no dejarán pasar. Las polémicas no dejan de rodearlo, y ahora se suma un nuevo capítulo escandaloso que lo pone en el ojo del huracán.

Todo comenzó con un episodio alarmante en Punta del Este, donde el exjugador estaba disfrutando unas vacaciones junto a sus tres hijos y su nueva pareja, Mica Benítez. Según relató Majo Martino en SQP, la situación se descontroló cuando Emma, su hija de 8 años, sufrió una crisis de llanto tras quedarse sola en la casa que habían alquilado.

Martín Demichelis

"Los tres chicos estaban con su padre en una casa de Punta del Este. Y tuvimos que ir a buscar a Lola, la más grande, porque se encontró sola en la casa. A la nena la dejaron sola y le mandó un mensaje a la madre llorando", reveló Martino.

Evangelina Anderson, madre de los niños y exesposa de Demichelis, tuvo que intervenir rápidamente. "Eva entró en desesperación y la tuvo que ir a buscar. Lola se quedó con nosotras viviendo después de eso. La nena estaba triste. La situación de los chicos de ver a una persona nueva así de la nada es un shock para ellos", agregó la panelista haciendo referencia clara a la nueva novia de Demichelis.

la familia completa de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Pero eso no es todo. Este episodio trajo a la memoria un polémico posteo que Emma había compartido semanas atrás en sus redes sociales, donde escribió: " Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere ". Aunque el mensaje fue eliminado poco después, ahora todo parece cobrar sentido. ¿Será que el vínculo entre Demichelis y sus hijos está más fracturado de lo que se imagina?

El mensaje de la hija de Demichellis

Como si este drama no fuera suficiente, el escándalo se multiplica con las acusaciones de infidelidad que rodean su relación con Mica Benítez. Según informó Oliver Quiroz en Infama, las fechas del inicio del romance no cuadran. Al parecer, Mica habría comenzado su relación con Demichelis mientras aún estaba en pareja con su exnovio. "Ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaban la relación", aseguró Quiroz, agregando que "se pisan las fechas".

Mica Benítez durante una discusión con Martín Demichelis que se volvió rápidamente viral

El supuesto engañado, aunque prefirió mantenerse al margen, no negó los rumores: "No me gusta meterme en polémica ni en chusmeríos", dijo al ser consultado sobre este pequeño gran detalle de su nueva novia.

Entre acusaciones de mal padre, llantos desconsolados de sus hijos y rumores de infidelidad, Martín Demichelis parece estar viviendo una tormenta personal que lo deja muy lejos de ese perfil bajo que intentaba mantener. ¿Logrará salir del ojo público o este escándalo será solo el inicio de más verdades reveladas?