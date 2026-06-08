Fede Flowers se defendió por la información fallida sobre Tini en el show de Lali: "Me están matando"

Los conciertos de Lali Espósito en River contaron con muchas expectativas en relación a posibles sorpresas que se darían frente al escenario. En ese sentido, el periodista Fede Flowers, quien había tenido la primicia de los shows y de la presencia de Kylie Minogue allí, quedó en el ojo de la tormenta por asegurar que también sería parte del evento Tini Stoessel, quien finalmente no fue parte de la partida. El rumor no confirmado despertó un fuerte odio contra el especialista en espectáculos, aunque como dice la frase: "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos".

"Tini tiene un fandom muy pesado, muy heavy, que si le caés bien te ama y si no te odian. Son fatales y lo comprobé el fin de semana", aseguró Flowers ante BigBang. "Me río del hate. No lo tomo a mal, al contrario, creo que alimenta un poco el laburo que yo hago. Es de humanos equivocarse. Todos los periodistas nos podemos equivocar en algún momento. Han tirado fakes peores. No me afecta. Al contrario, me potencia más a seguir trabajando. Por eso respondo irónicamente, por eso reposteo", explicó.

Fede Flowers contestó con ironía a los ataques en su contra en redes por asegurar que Tini Stoessel tocaría con Lali Espósito.

Es que, más allá de las repercusiones en redes, fue el periodista quien compartió las respuestas irónicas contra los ataques y quien, a través del humor, hizo una suerte de mea culpa en relación a la fake que lanzó de manera involuntaria. "Yo confío mucho en mi fuente y me quedo con las informaciones que sí fueron: la primicia internacional de Kylie Minogue, que me habló todo el mundo, que nadie creía hasta que Kylie aterrizó en el Faena. Y previamente también yo di la primicia de que Lali hacía los dos River", recordó.

Otra de las informaciones que había dado vueltas era la presencia de Charly García, que desde el principio el periodista supo que se trataba de algo muy difícil, de acuerdo a lo que expuso en las redes. "Dependían un poco del tiempo que no acompañó en absoluto, de su entorno que lo cuida y protege mucho, y a eso hay que sumarle la muerte del Indio Solari, porque básicamente también le pegó un poco esto y el equipo decidió, ya el mismo sábado a la noche -yo me enteré el domingo temprano-, que no iba a ir", detalló.

Fede Flowers quedó en el centro de la polémica.

Para el periodista fue "un tanto dramático todo lo que pasó este fin de semana en las redes". "Hace tres días que me están matando en Twitter, preguntándome dónde está Tini", siguió. "Todo lo malo que me dicen me resbala, porque sé que lo que hice fue creyendo en mi fuente", sumó enseguida. "Hay grandes del periodismo como Yanina Latorre y Ángel de Brito, que me respostean, que me contestan en Twitter y eso me da más fuerza y pesa más a la hora de poner en la balanza el laburo que vengo haciendo, contra una equivocación o una información errónea", insistió.

Para Flowers el odio llegó porque "todo el mundo esperaba esa unión después de tantos rumores de peleas entre las madres y las cantantes" y las versiones acerca de "que no había buena relación". "El hate que relaje un poco porque a mí no me destruye, a mí me alimenta, pero en el buen sentido: laboralmente, profesionalmente. Aprendo y lo tomo con humor. No lo padezco, al contrario. Por eso respondo y me río", cerró.