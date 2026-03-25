Filosa, Daniela Vera Fontana rompe el silencio tras la denuncia de Cinthia Fernández: "No vivo de..."

La guerra entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, ex de Roberto Castillo, sumó un nuevo capítulo, con denuncias y amenazas de por medio. Si bien días atrás la arquitecta había intentado bajar la tensión con una suerte de bandera blanca en una historia de Instagram —donde se puso a disposición para una charla "de mujer a mujer" con la mediática, apelando a experiencias en común—, en las últimas horas la polémica volvió a estallar.

Lo cierto es que el conflicto entre ambas está profundamente ligado a los problemas del pasado entre Vera Fontana y Castillo. Mientras el abogado intenta mostrarse cordial en los medios, su actual pareja redobla la apuesta, visiblemente enojada, e interviene en un conflicto que no la tiene como protagonista directa.

Cinthia Fernández se enfrentó, una vez más, a Daniela Vera Fontana

En ese contexto, la panelista compartió en sus redes sociales una captura de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público Fiscal contra la arquitecta: "Ya denuncié a Daniela V. Fontana por amenazas y hostigamiento hacia mi persona. Me tiene cansada, harta, y voy a ir hasta las últimas consecuencias ", escribió.

Lejos de calmarse, Fernández subió el tono de su descargo y dejó en claro que el conflicto no es nuevo: "Ya no soporto vivir más así. Que haga terapia o lo que tenga que hacer, pero yo con las amenazas de esta mugre de persona no vivo más. Hace un año y medio que aguanto esta situación. Ahora sí, me cansé".

Cinthia Fernández denunció a Daniela Vera Fontana

En medio del enojo, la mediática no solo se descargó públicamente, sino que también utilizó su alto nivel de exposición para deslegitimar a la ex de su pareja. BigBang se comunicó con Vera Fontana, quien optó por bajarle el tono al conflicto y minimizar las declaraciones de Fernández: "La verdad es que no vivo mi vida en función de lo que me quieran hacer saltar en redes sociales ni de la cantidad de historias que suba esta persona", expresó.

Sobre el supuesto apoyo que estaría recibiendo la panelista, fue clara: "No siento que haya una 'toma de partido' real, pero tampoco es algo en lo que ponga mi energía. Lo que sí me importa es lo concreto: que se cumpla con lo que corresponde para el bienestar de mis hijas". Además, explicó el sentido de sus publicaciones: "Lo que compartí públicamente no fue desde un lugar de agresión , sino para evidenciar una situación que considero injusta".

Daniela Vera Fontana respondió al ataque digital de Cinthia Fernández

Y redobló la apuesta con una frase que deja al descubierto el trasfondo económico del conflicto: "No puedo ni voy a ir en contra de mis principios por cuidar la imagen de otra persona. ¿Hablar bien del padre para recibir ese pagaré de 1000 dólares porque si no, no me los da?".

Lejos de retroceder ante la denuncia y el intento de Roberto Castillo por bajarle el perfil al conflicto, Daniela Vera Fontana se mantuvo firme: "Mi prioridad es y va a seguir siendo siempre el bienestar de mis hijas".