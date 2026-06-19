Flor Peña sobre la actitud que tomó Nicolás Occhiato con ella y la producción de Luzu: "Yo abrazo mucho a mi gente"

Sin dudas, el error de Florencia Peña al anunciar la falsa muerte de Jorge Messi marcará un antes y un después en su carrera y sacudió al mundo del streaming. Tras pedir disculpas en cada una de sus intervenciones públicas, la actriz reapareció este viernes en Intrusos y volvió a referirse al episodio. La conductora contó que habló con la productora de su ciclo y redujo lo ocurrido a un error humano. "Nosotros tenemos una relación muy linda. Ellos están muy tristes por lo que pasó", expresó.

Nicolas Occhiato se hizo cargo de las fake new sobre el papá de Messi

Además, defendió el trabajo y la calidad humana de los productores, quienes también fueron desvinculados de Luzu TV. "No quiero echar culpas... todos fuimos parte", sostuvo. Y reveló cuál fue su primera reacción al terminar el programa: "Lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran. No me dieron bola".

En ese momento, Paula Varela le señaló que le había molestado la decisión de Nicolás Occhiato de despedir tanto a ella como a los productores y le preguntó cómo habría actuado en su lugar. "Yo abrazo mucho a mi gente, pero bueno, esa soy yo", respondió, dejando en claro que su postura habría sido distinta. "Ahí banco y defiendo", agregó. Cuando Lussich le dijo que hubo una "falta de empatía" por parte del líder de Luzzu, Flor fue contundente y remarcó: "Total".

Luego hizo una autocrítica sobre cómo se desencadenaron los hechos: "Ahora vamos todos a respirar. Yo fui impulsiva al decir 'doy un paso al costado'". En esa misma línea, dejó entrever que la reunión con las autoridades del canal fue muy tensa. "Algo que dije mucho ayer fue: 'Chicos, respiremos', pero porque yo soy más grande también", comentó. Al analizar la manera en la que comunicó la falsa noticia y el enorme revuelo que se generó, Peña explicó: "La liviandad con la que yo lo digo... les juro que ni me di cuenta de nada. Lo dije casi como si fuera cualquier otra cosa. No tuve registro de lo que estaba pasando. Quedé en shock".

Florencia Peña también reconoció que nunca antes le había tocado recibir una información de semejante magnitud en pleno vivo. "Cometí un error", admitió. Sin embargo, también cuestionó la repercusión que tuvo el episodio: "A veces siento que parte del periodismo quisiera destriparme en vivo", reflexionó, al considerar que muchos esperan que se equivoque para salir a cuestionarla.