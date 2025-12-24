Malambo, circo y pasión: vuelve Royal Gauchos a la Argentina, con Christian Sancho y Celeste Muriega

La vuelta del espectáculo de malambo fantasía Royal Gauchos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras brillar en la norteamericana Las Vegas, es un hito más de una temporada porteña que se encontrará con shows de primer nivel e internacionales, como el que dirigen Enzo Nievas y Ginnet Servian, que protagonizarán durante todo enero junto a Christian Sancho y Celeste Muriega en el Gorriti Art Center de avenida Juan B. Justo 1617.

En la propuesta renovada para el público local prometen "emoción, humor, estética y destreza en cada cuadro", en una combinación del "malambo tradicional con recursos de la innovación artística contemporánea, en un formato dinámico y visualmente imponente". "La energía de los bombos, el zapateo y el ritmo argentino se encuentran con la sensualidad, la danza escénica y el humor, generando un espectáculo que te va a hacer vibrar de principio a fin", aseguran.

El showdura una hora y media y cuenta con más de 10 artistas en escena y el humor de Rodrigo Esmella. Además, las coreografías con las que cuenta fueron creadas por Nievas en una inspiración real basada en los gauchos tradicionales y los pioneros del "malambo fantasía", como elige llamar al género que produce y disfruta.

BigBang dialogó con el coreógrafo sobre la puesta que traen. El bailarín de malambo nacido en Neuquén cuenta con una trayectoria grande tras haber integrados compañías reconocidas y de haber presentado en distintos países. Además, es pareja de Servian, una quinta generación de familia circense y quien creció entre escenarios, giras y acrobacias.

El elenco principal de Royal Gauchos en Argentina: Ginnet Servian, Enzo Nievas, Celeste Muriega y Christian Sancho.

Vuelven a la Argentina Royal Gauchos. ¿Qué trae de nuevo el espectáculo en esta oportunidad?

- Royal Gauchos es una compañía netamente de malambo, en donde fusionamos el arte del bombo, fantasía, las boleadoras y el zapateo. Lo que nos diferencia a nosotros es que es un espectáculo largo. Porque tenemos uno que es un poco más corto para presentar en diferentes shows, en donde se nos dio la posibilidad de poder viajar. Estuvimos en Estados Unidos mucho tiempo. Y ahora volvemos, pero contamos una historia con famosos, la historia del argentino cuando se va afuera, que es nuestra propia historia, lo que sentimos nosotros al irnos y extrañar tanto a la Argentina. Volvemos recargados.

¿Cómo fue canalizar toda esa nostalgia en un espectáculo?

- La compañía nace acá en Argentina junto con mi pareja y también directora de Royal Gauchos, Ginett Servian. Nos presentamos en diferentes festivales, en Chile y demás, y cuando nos llaman de Estados Unidos para poder presentar nuestro espectáculo, viajamos hacia allá y nos instalamos en Las Vegas, mientras el elenco que tenemos estaba girando por todo Norteamérica.

Royal Gauchos estará en la Argentina durante todo enero.

Ahí fue cuando nosotros empezamos a vivenciar esto de que extrañábamos a Argentina, pero a la vez estábamos trabajando de algo que nos gusta y mostrándole nuestra cultura al mundo. Entonces comenzamos a escribir, a realizar canciones, a realizar letras, a pensar un show sin saber que el día de hoy, en el presente, íbamos a poder estar presentándolo. Ahí nos contactamos con un productor del sur y logramos hacer una gira por todo Neuquén, en la que nos fue increíble.

Fue como renovar y llenarse de energías para lo que venía.

Ahí cambiamos un poquito el mood que teníamos y nos dimos cuenta de que debíamos contar nuestra propia experiencia. Entonces se sumaron en Buenos Aires Cristian Sancho y Celeste Muriega, para poder contar esta historia que nosotros vivenciamos, que la verdad es que fue linda, aunque se extrañaban mucho las raíces, nuestra cultura. Eso es lo que contamos en nuestro show que dura aproximadamente una hora y media, tiene humor y brinda una experiencia de la cual queremos que la gente se sienta parte. Que no solamente se acomode y mire un espectáculo, sino que sea parte. La gente baila con nosotros, sube al escenario, es un espectáculo que es 360, también fusionamos un poco de circo. Es una linda experiencia.

Celeste Muriega y Christian Sancho son los protagonistas de Royal Gauchos en la Argentina.

Este show lo realizamos con mi pareja, entonces ambos pusimos la experiencia de cada uno. Ella es quinta generación de circo, es aerealista, por lo que también hace un número aéreo en nuestro espectáculo. Lo que intentamos es fusionar toda su experiencia, funcionar la experiencia mía, llevar a cabo este show de malambo con un toque moderno, con mucha estética, pero siempre manteniendo las raíces bien argentinas.

Muchas veces sucede que este tipo de espectáculos parecen más para turistas, ¿cómo es Royal Gauchos?

Tenemos un espectáculo con la jerga argentina, pero es universal. A la gente que no entienda el idioma le va a llegar igual. Porque actuamos mucho, hay mucho humor con Rodrigo Esmella. La gente que no entiende nuestro idioma también le llega nuestra energía con el bombo, las boleadoras. Le llega. Es un espectáculo universal, pero al argentino le va a tocar el corazón.