Juan Otero sacó las garras por su mamá, Florencia Peña: "Nunca vi tanta violencia sobre una persona"

La actriz y conductora Florencia Peña está increíblemente desbordada. Después de haber pedido perdón en reiteradas ocasiones por haber reproducido una noticia falsa al aire sobre la salud del papá de Lionel Messi, la catarata de odio y violencia en redes sociales no parece cesar.

El incidente, ocurrido en su programa El show del verano (Luzu) no se le perdona y el ataque crece sobre todo desde el sector más conservador de la sociedad reflejado en periodistas tales como Eduardo Feinmann o Jonatan Viale. Ante esta situación, su hijo, Juan Otero, salió públicamente en su defensa, visiblemente afectado por el momento que atraviesa su madre.

Flor Peña en Luzu TV

"Está muy triste y muy arrepentida. Pide perdón de corazón. Lo único que puedo hacer es acompañarla. Se equivocó, sí, pero pidió disculpas", expresó Otero en una entrevista con LAM en un intento por calmar las aguas y subrayar que el error de Peña no tuvo malas intenciones, sino que fue un desliz desafortunado.

Sin embargo, Otero no ocultó su enojo ante lo que considera un ataque desmedido hacia su madre: "Este medio es un poco hipócrita, porque son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir un montón de cosas que no lo son. Pero ahora que lo dice una mujer segura, libre, abierta, que dice lo que piensa y se planta, cuando se trata de una persona así, el ataque es masivo", señaló con contundencia.

Florencia Peña y Juan Otero

El joven también puso en debate la magnitud del repudio hacia Peña: "Fue realmente desmedido, chicos. Esto no tiene nada que ver con política y veo que se corrió para lados que no. No estoy entendiendo si es que realmente la están atacando por esto que pasó, o si estaban esperando este momento para poder atacarla por un montón de cosas por las que no las podían atacar porque estaba en un gran momento", reflexionó.

El origen de la controversia se remonta al momento en que Peña, en vivo, anunció: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi" y, minutos después, el equipo del programa aclaró que se trataba de un rumor no confirmado. La propia conductora manifestó su arrepentimiento: "Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake". Además, Peña reflexionó sobre las complicaciones actuales en la comunicación: "Ya no entendés bien qué es fake y qué es real".

Florencia Peña y Juan Otero