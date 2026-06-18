Flor Peña volvió a pedir perdón y adelantó el fin de su programa en Luzu TV: "Se terminó"

Florencia Peña volvió a pedir disculpas por la fake news que contó en vivo en relación a la salud de Jorge Messi, padre de Lionel, reveló que el programa El Show del Verano que conducía en Luzu TV no seguirá, señaló que le pidió disculpas a la mamá del capitán de la Selección nacional, Celia Cuccitini, y confesó que le pidió a Nico Occhiato que no eche a las productoras que le dieron la información, aunque se trató de una decisión que no estaba en sus manos.

"Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así", afrontó la actriz ante un móvil de SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV. Tras asegurar que estaba "muy triste", la actriz explicó que pensó que lo dijo de la manera en la que lo hizo porque creyó que "estaba boludeando mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil", y sintió "que no estaba siendo empática".

"Cometí un error. Me confundí. En Luzu saben cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie: no soy de esas", insistió Peña. "Tampoco quise dar una primicia porque no sé darla, ni me interesan, ni vivo de eso, ni trabajo de eso ni lo sé hacer", añadió.

Al mismo tiempo contó que le dejó un mensaje de disculpas a Celia, con quien se encontró "en muchos teatros" a los que fue a verla. "No me contestó ni tampoco pretendo que me conteste. Sólo quería que sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado y eso es todo", explicó, mientras que lamentó no poder "volver el tiempo atrás".

La actriz señaló la falta de experiencia en la tarea que le tocó asumir al frente de Luzu. "Yo no trabajo de esto. Soy una conductora más de entretenimientos cuando conduzco y soy una actriz, por eso pido disculpas por no haber pedido pensar", repitió. "Cuando me lastiman a mí salgo a que me pidan disculpas, cuando lastimo a alguien pido disculpas", lanzó más adelante en su descargo.

Peña también adelantó que "se terminó El Show del Verano" y que su salida "fue de común acuerdo" en una charla con Occhiato, ya que no puede seguir porque "no es momento" ni tiene ganas. Sobre la salida de las productoras aseguró que fue "la primera en decirle a Nico: 'por favor no las eches'", pero que fue una decisión que excedió a ella y "a todos".