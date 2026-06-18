Jorge Messi habló tras la fake news: "Qué quilombo que armé"

Mientras se recupera en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, habló por primera vez luego de la fake news que se viralizó este jueves sobre su muerte, la cual Florencia Peña dio como cierta al aire de Luzu TV, en un gesto que derivó en el despido de la producción y el fin de su programa por parte del dueño del streaming, Nicolás Occhiato.

Si bien el padre del capitán de la Selección argentina de fútbol no habló de manera directa, sí contó lo que dijo el periodista Ángel de Brito, al aire del programa LAM que conduce en la pantalla de América TV. Según reveló, se encontraba en plena conversación con Celia María Cuccittini, madre del 10 y esposa del anunciado como fallecido de manera errónea durante la mañana del jueves.

"Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'", aseguró De Brito que confesó su esposa, una habitual espectadora del tanque de chimentos de la pantalla de América TV. Antes, el conductor contó que le habían preguntado cómo vivían toda la situación de la noticia falsa que motivó un comunicado familiar para desmentir la tragedia y que ella le contestó que todo había sido "horrible".

La aseveración de Jorge Messi en relación al escándalo que produjo la información fallida sobre su deceso está anclada en la fuerte repercusión que generó que desde Luzu TV Peña dé la información como cierta, para luego confirmar que era una mentira solo segundos después. La actriz renunció al programa que llevaba adelante con Alejandro "Marley" Wiebe y pasó todo el día disculpándose de lo ocurrido.

El comunicado de Luzu TV que compartió Nico Occhiato en relación a la desvinculación de quienes dieron una fake news sobre la familia de Messi.

Occhiato salió a desentenderse de lo que había ocurrido y horas después anunció la desvinculación de la producción del programa, que dio pie a la confusión de Peña. Por el lado de la actriz, lo que contaron desde Luzu TV fue que ella decidió dar un paso al costado, aunque también más adelante confirmó en declaraciones ante SQP que El Show del Verano no iba a continuar.

La magnitud de las repercusiones a las que Jorge Messi se refirió como un "quilombo" son porque hasta el presidente de la Nación, Javier Milei, aprovechó la situación para salir a criticar con dureza a todo el periodismo y, de paso cañazo, darle lugar en su agenda a un conflicto lo suficientemente espeso que tape el escándalo de corrupción que sufre su gobierno, con la investigación por enriquecimiento ilícito que recae sobre su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.