Juana Tinelli se hartó de las críticas y respondió sin filtros: "Agarro la pala desde los 16 años"

Juana Tinelli decidió correrse por un momento de las fotos, las campañas y las redes sociales para mostrar una faceta mucho más personal. En una de sus últimas transmisiones en streaming, la hija menor de Marcelo Tinelli abrió su corazón, habló de su realidad y salió al cruce de quienes aseguran que no trabaja y que vive exclusivamente del apellido que heredó. Lejos de esquivar el tema, eligió enfrentarlo de manera directa. "Soy una persona que está muy orgullosa y que se mantiene sola desde los 16 años económicamente. Lo digo porque es mi stream y porque lo quiero decir, me cansé que digan 'esta piba no labura, esta piba no hace nada'", lanzó.

La declaración no tardó en viralizarse. Acostumbrada a estar bajo la mirada pública desde que nació, Juanita aprovechó el espacio para contar cómo construyó su independencia económica y cómo vive las críticas permanentes que recibe en redes sociales. "Lo digo muy orgullosa: yo soy una persona que trabaja desde los 16 años y que económicamente me mantengo yo desde los 16 años", insistió.

La influencer reconoció que su trabajo no responde al modelo tradicional que muchas personas esperan cuando hablan de empleo. Sin embargo, defendió el camino que eligió y el esfuerzo que realiza desde hace años. "Agarro la pala desde los 16 años como puedo, será subiendo TikToks y bueno, esa es la vida que me tocó", expresó.

Pero si algo llamó la atención de su descargo fue que no intentó negar los privilegios que le brindó ser parte de una de las familias más famosas del país. Por el contrario, los reconoció abiertamente. "Así como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades porque sí, obvio, tener un apellido me las abrió. ¿Me voy a quedar culpándome en mi cama? No, lo voy a aprovechar, es así", sostuvo.

La sinceridad de sus palabras generó repercusión porque, lejos de victimizarse, admitió que muchas oportunidades llegaron gracias a su historia familiar. "Porque sí, obvio, tener un apellido me abrió un montón de posibilidades, ¿qué voy a hacer?", agregó más adelante. Sin embargo, para Juana, eso no invalida el trabajo que viene desarrollando desde hace años en el mundo de la moda, las redes sociales y la creación de contenido.

Durante la charla también se permitió reflexionar sobre lo que significa crecer siendo hija de una figura tan popular como Marcelo Tinelli. "Es difícil porque no conozco otra cosa, nací siendo expuesta", reconoció. La influencer explicó que convivió desde muy chica con cámaras, comentarios y opiniones sobre su vida, incluso antes de tener edad suficiente para entender quién era o qué quería hacer. "No tuve el privilegio de crecer en silencio", afirmó en una de las frases más emotivas de toda la transmisión.

Marcelo y Juana Tinelli

Y profundizó: "Yo no sabía quién era o qué me gustaba y ya era nombrada. Era muy difícil. Por eso creo que me generó ser una persona muy sensible y consciente". Lejos de mostrarse derrotada por las críticas, aseguró que aprendió a convivir con ellas y hasta les encontró un costado positivo. "Si estás haciendo las cosas y no hay nadie que te esté criticando, hay algo raro. Quizás es un pensamiento controversial, pero hay que agradecerle mucho a los haters", sentenció.