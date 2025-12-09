La esquina de Charly: un pedacito "intimidante" de Buenos Aires donde el rock respira y desafía al tiempo

La ciudad siempre tuvo esquinas emblemáticas, pero pocas como esta: Coronel Díaz y Santa Fe, el cruce donde Charly García vive, crea, sueña y desafía al tiempo desde hace décadas. Ese rincón mítico del barrio de Palermo -para muchos, un santuario callejero del rock nacional- acaba de ser rebautizado oficialmente como "Esquina Charly García", y Buenos Aires sumó así un nuevo punto de peregrinación emocional, artístico y popular.

El acto central se realizó el domingo 7 de diciembre en Arenales 3339, donde se levanta el mural oficial del músico. Allí, Charly volvió a sorprender, esta vez no por un acorde perfecto ni por una frase luminosa, sino por la ternura con la que recibió el homenaje. Apenas bajó del auto, rodeado de fanáticos, cámaras y vecinos que lo siguen amando con la devoción de siempre, soltó una verdad simple que desarmó a todos: "Es muy increíble, no lo esperaba".

La Ciudad tiene su propia Esquina Charly García

Cuando un cronista de Telefe Noticias le preguntó qué era lo que más le había gustado -si la señalización en la esquina o la estación de subte dedicada a él- Charly, fiel a su estilo, respondió con honestidad brutal: "Todo. Es poco intimidante, ¿no?". Y cuando le consultaron qué sentía al ver a tanta gente esperándolo en la puerta de su casa, remató con una frase que solo él podía convertir en poesía: "Y espero que tengan casa ellos también".

La Ciudad tiene su propia Esquina Charly García

La esquina porteña es el segundo hito de una iniciativa que comenzó en Nueva York, donde ya existe el "Charly García Corner" en el lugar exacto donde Uberto Sagramoso tomó la foto icónica de Clics Modernos. El impulsor de aquel reconocimiento, Mariano Cabrera, logró ahora completar el círculo: Charly ya tiene su esquina en la ciudad que marcó su obra y su vida. El homenaje consta de tres vértices. El primero es la esquina principal, donde se descubrió la placa y la señalización oficial.

La Ciudad tiene su propia Esquina Charly García

El segundo es la estación Bulnes de la Línea D, que queda enteramente dedicada al creador de "Los dinosaurios". Y el tercero, el mural-terraza en Palermo Off, sobre Arenales 3339, en un lugar que fue parte de su historia: allí funcionó el bar Planeta Júpiter, donde Charly hacía apariciones sorpresa, eternas, irrepetibles. La inauguración vino acompañada de una serie de actividades que transformaron el homenaje en una verdadera celebración cultural: exposición de retratos de Juan Riviere, proyección del documental Modern Clix, Super Powers, música en vivo de Beats Modernos y un clima de fiesta íntima a cielo abierto, como si toda la ciudad hubiera decidido abrazar al músico. Porque si algo quedó claro este fin de semana, es que Buenos Aires tiene un nuevo destino turístico, pero también emocional: la Esquina Charly García. Un lugar para sacarse fotos, para recordar letras, para buscar rastros de magia o simplemente para caminar sobre la misma vereda que él caminó cientos de veces.