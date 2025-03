La niñera que "fluya": el insólito casting de Calu Rivero para conseguir a la persona ideal que cuide a sus hijos

Calu Rivero busca niñera y no, no es una búsqueda convencional. La actriz, influencer y ahora madre de dos hijos, Bee y Tao, lanzó una convocatoria en redes sociales con requisitos que parecen sacados de una novela de realismo mágico. "Que tenga esa chispa de hacer que todo fluya", fue una de las condiciones que Calu publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi un millón de personas. Y claro, la búsqueda no tardó en volverse viral.

El insólito casting de Calu Rivero

A cinco meses de haberse convertido en madre por segunda vez, Rivero inició su desesperada cacería de niñera. Pero al parecer, los interesados no llovieron al instante, lo que llevó a la influencer a una reflexión casi filosófica: "¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Siguen existiendo o es que me perdí de algo? ¿Es un oficio en extinción?".

La pareja de Aíto de la Rúa también especificó que no busca cualquier niñera, sino alguien que comprenda "el arte de cuidar, de acompañar y de sostener". Y es que en su universo nada es simple: la familia se define como "nómade", por lo que la afortunada seleccionada debe vibrar con ese estilo de vida errante, adaptarse al cambio constante y estar lista para improvisar en el camino.

El cuestionario de la niñera perfecta

Tras recibir una oleada de interesados, Calu decidió poner orden con un cuestionario que, por supuesto, no podía ser convencional. Los postulantes debían responder preguntas como:

"¿Cuál es tu magia? Eso que te hace único/a para este rol".

"¿Cuál es tu superpoder, tu kriptonita?".

"¿Te gusta el campo? Porque acá hay más verde que wi-fi".

También preguntó sobre habilidades prácticas como cocinar, manejar ("Bonus si te animás a caminos de tierra") y limpiar ("No digo obsesión, pero que todo fluya y esté limpio"). Por supuesto, la respuesta de sus seguidores no tardó en llegar. Algunos se postularon con entusiasmo, mientras que otros tomaron la situación con humor: "Soy niñera de signo de aire, fluyo con facilidad. ¿Sirve?", "Tengo magia, pero mi kriptonita es madrugar", "Tengo superpoder para organizar mochilas de viaje, pero me mareo en caminos de tierra".

Calu, por su parte, aseguró estar sorprendida y emocionada por la cantidad de "almas viajeras" que se postularon. Ahora solo queda esperar a ver si la energía del universo le manda a la niñera ideal. Mientras tanto, el casting sigue abierto. ¿Te animarías a postularte?