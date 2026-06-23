La otra cara del Mundial: Sofi Martínez reveló cómo es vivir la Copa desde adentro sin dejar de ser hincha

Cuando el árbitro marcó el inicio de un Mundial 2026, no solo rodó la pelota. También empiezan otros partidos, esos que no aparecen en el marcador: el de los periodistas que viven entre aeropuertos, estadios y franjas horarias; el de quienes persiguen una historia en medio del ruido de las tribunas y el de quienes, aunque tengan un micrófono en la mano, todavía sienten el cosquilleo del hincha cuando suena el himno argentino. Porque hay credenciales que abren puertas, pero ninguna reemplaza la emoción de ver a la Scaloneta salir a la cancha.

En ese universo donde conviven el oficio y la pasión, BigBang habló con Sofi Martínez, una de las periodistas con mayor presencia en la cobertura del Mundial 2026, que recorre Estados Unidos, México y Canadá siguiendo cada paso de la Selección. Acostumbrada a generar un vínculo de cercanía con los futbolistas —al punto de lograr que muchos de ellos hablen con naturalidad, se relajen y hasta dejen ver sonrisas poco habituales frente a las cámaras—, la cronista contó cómo vive desde adentro la mayor cita del fútbol.

Sofi Martínez viajó a cubrir el Mundial 2026

Para Sofi, cubrir un Mundial es mucho más que asistir a los partidos. Es convivir con emociones extremas, con la exigencia física y con la responsabilidad de transmitir lo que ocurre a millones de personas: "La experiencia del mundial es una montaña rusa de emociones, la verdad. Entre la felicidad por estar en el lugar que suceden los hechos, por estar cerca de los protagonistas, por hacer lo que más nos gusta, que es contar la historia a través de nuestros ojos, pero para que le llegue un montón de gente y y lo puedas sentir cerca también", comenzó.

Entre la emoción y el profesionalismo, también aparece el cansancio: "También unida a mucho cansancio muchas veces, sobre todo en este mundial, que es en tres países. A mí ya me tocó ir a México, a Dallas, a Miami, a Kansas, y tengo que seguir viajando y a veces viajás a una ciudad solo por un día, y volvés, muy mal dormido, por ahí la presión también de tener las planillas, estar al aire, la información y todo eso hace... a mí, por lo menos, me estresa un poco".

Sofi Martínez habló del lado B de cubrir el Mundial 2026

La magnitud del torneo obliga a un ritmo frenético. Los traslados constantes, las altas temperaturas y las jornadas interminables forman parte de una rutina que el público muchas veces no llega a ver. Sin embargo, hay instantes que compensan cualquier esfuerzo. "Estamos donde hace mucho calor, y la energía siempre es muy arriba; me parece que es lindo. Ante todo, es lindo, se disfruta. Me pasa que a veces, antes de empezar un partido o cuando estoy en el medio miro a mi alrededor y sonrío porque me conecto con eso, que es lo que más me gusta hacer", reflexionó.

La periodista aseguró que ese sentimiento tiene una explicación sencilla: eligió esta profesión por vocación y cada cobertura representa la posibilidad de cumplir un sueño. "Yo que estudié esta profesión y la siento con una vocación muy fuerte, es lo más lindo que me puede pasar ".

Sofi Martínez se divide entre la charla con los hinchas y las entrevistas a jugadores

Este Mundial tiene una particularidad inédita: tres países organizadores y miles de kilómetros entre una sede y otra. Ese formato modifica la experiencia tanto para los periodistas como para los hinchas, aunque Sofi reconoce que el clima mundialista sigue intacto. "Puede ser que nosotros venimos de Qatar igual. Yo creo que Qatar fue un mundial raro también, porque Europa no estaba tan presente ahí. Acá, en este mundial, es cierto que las distancias son grandes, las ciudades son grandes, y por ahí el estadounidense no está en del fútbol".

Entre los argentinos y los mexicanos, son los hinchas que más presencia tienen en el Mundial 2026, según Martínez: "Es una locura la cantidad de mexicanos que ves por todos lados cada vez que juega México, la cantidad de argentinos que siempre acompañan a la Selección, que hacen banderas y que antes de empezar el partido en la en las afueras del estadio ya se juntan y están con los bombos, con las máscaras".

Sofi Martínez con los hinchas antes del partido

Su trabajo la mantiene en contacto permanente con los fanáticos, algo que le permite vivir el Mundial desde una perspectiva distinta, mucho más cercana a quienes hicieron enormes sacrificios para estar presentes: "Acá la realidad es que tengo que ir todos los días al fan fest, entonces es inevitable estar conectada con el clima mundialista... El clima mundialista sí lo siento. No sé cómo se vivirá en Argentina, pero me toca acá hablar con hinchas de todos los países, todos los días. Es algo que también disfruto".

En cada móvil, en cada salida al aire y en cada entrevista aparece otro protagonista del Mundial: el hincha argentino. Para Sofi, lejos de casa se fortalece un sentimiento de pertenencia que transforma cualquier encuentro casual en una especie de abrazo colectivo. "La gente cuando viene acá está un poco entregada a la experiencia, quiere contar su historia, los sacrificios que hicieron para venir. Hay algo muy lindo de cuando uno organiza un viaje y lo comparte con su familia, con sus amigos... Ellos viven también un viaje egresados, y parte de la experiencia de salir en vivo para algún canal", dijo.

Sofi Martínez combina viajes, entrevistas e hinchar por la selección

Ante la pregunta sobre cómo reaccionan los patriotas al cruzarse con los periodistas argentinas, Martínez fue clara: "Cuando los argentinos se cruzan con nosotros, está la sensación de familia, estar muy lejos de tu casa y sin embargo, encontrarte y decir, 'sí, somos nosotros, estamos lejos y nos apoyamos y vemos a la Selección'".

Como parte del equipo de Telefe, la periodista también destacó la propuesta con la que el canal busca acercar el Mundial a todo tipo de públicos, combinando información deportiva con historias humanas: "Yo creo que Telefe es el canal de la familia, y somos una gran familia argentina. Entonces, es lindo vivirlo atrás de la pantalla de Telefe, que siempre piensan en el entretenimiento para todos".

Para Sofi Martínez encontrarse con argentinos da una sensación de familia

"Para aquel que le gusta el fútbol y quiere informar sobre cómo va a jugar la Selección, sobre quiénes van a ser titulares, te muestra el entrenamiento, pero también te muestra mucho el color, las historias de vida", dijo y siguió: "Y ahí, para quien no le gusta tanto, no está tan interesado en el detalle de quién juega, quién no juega, y le gusta conocer cómo se vive el mundial o cómo están los argentinos, o te enganchás, te subís a la movida del mundial de una manera más amplia, me parece que Telefe es perfecto, porque es un canal de entretenimiento pasando el evento más importante de del mundo y es para toda la familia".

Y concluyó con un reconocimiento para sus compañeros de cobertura, dejando en claro que detrás de cada transmisión también hay una enorme cuota de pasión: "Conozco a todos los que están trabajando acá (en Telefe), lo hacen todos con el corazón, y no hay nada más lindo que un sentimiento tan fuerte y tan importante para los argentinos transmitirlo con el corazón. Así que aguante la fe ".

Mientras la pelota sigue rodando de ciudad en ciudad y la Selección Argentina continúa escribiendo su historia, hay otro campeonato que también se juega lejos del césped: el de quienes cuentan cada emoción para que el Mundial llegue a millones de hogares. Y en esa cancha, donde conviven la profesionalidad con el corazón del hincha, Sofi Martínez demuestra que las mejores historias no siempre nacen de un gol, sino de la pasión por narrarlo.