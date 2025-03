La puerta abierta, sin pérdida de gas y un cuerpo "momificado": la enigmática muerte de Gene Hackman y su esposa

La muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, sacudió a Hollywood y al mundo entero. Lo que en un principio parecía ser un desafortunado accidente doméstico tomó un giro escalofriante con el avance de la investigación. Las autoridades decidieron catalogar el fallecimiento de la pareja como "sospechoso", y los detalles emergentes solo añaden más sombras a un caso que estremece por su extraña complejidad. La hija del actor, Elizabeth Jean Hackman, fue una de las primeras en expresar su congoja y teorizar sobre lo ocurrido. En declaraciones a los medios, señaló que la principal sospecha recaía en la posible intoxicación por humos tóxicos.

Fue encontrado muerto en su hogar junto a su esposa, Betsy Arakawa, en Nuevo México.

Sin embargo, los informes policiales parecen descartar esta hipótesis. La compañía de gas de Nuevo México aseguró que no hay signos de fugas o problemas en la instalación, y el departamento de bomberos confirmó que no se detectaron rastros de monóxido de carbono en el ambiente. Lo que los agentes encontraron en la escena del fallecimiento dejó perplejos a los investigadores. Según documentos oficiales revelados por el sitio TMZ, la puerta principal de la residencia estaba entreabierta y sin seguro, aunque no se hallaron signos de que haya sido forzada.

En el interior de la casa, la imagen era escalofriante: Betsy Arakawa yacía en el suelo del baño, con un calentador movido cerca de su cabeza y pastillas esparcidas a su alrededor. Un perro sin vida reposaba a pocos metros de ella, dentro de un armario. Mientras tanto, Hackman fue encontrado en otra habitación, completamente vestido, con sus gafas de sol en el suelo a su lado, como si se hubiera desplomado repentinamente. El estado de los cuerpos sumó más incertidumbre. Arakawa presentaba signos de momificación en manos y pies, lo que sugiere que llevaban días sin vida antes del hallazgo.

Las autoridades no revelaron la causa del fallecimiento.

El hecho de que el actor se encontrara en una habitación diferente refuerza la teoría de que sus muertes ocurrieron en momentos distintos, lo que despierta interrogantes sobre qué pudo haber sucedido dentro de la casa. La comunidad de Hollywood y los seguidores de Hackman siguen consternados. La policía ha solicitado una orden de allanamiento para continuar con la investigación, advirtiendo que hay demasiados interrogantes sin respuesta. "La muerte de dos personas en estas circunstancias es lo suficientemente sospechosa por naturaleza como para requerir una búsqueda e investigación exhaustiva", afirmaron las autoridades.

Recordado por su papel en Contacto en Francia, que le valió un Oscar.

El legado de Gene Hackman en el cine es inmortal, pero su trágico final, junto al de su esposa, ha sumido a su familia y seguidores en una angustiosa incertidumbre. Mientras se esperan los resultados del análisis forense, la pregunta sigue en el aire: ¿qué fue lo que realmente ocurrió en aquella casa de Nuevo México?