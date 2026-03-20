La verdad detrás de la final de MasterChef: denuncias de favoritismo y el inesperado gesto de Ian Lucas

En una de las finales más intensas y emotivas de los últimos años del formato, Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef tras imponerse en la definición a Sofía Gonet, en una gala que logró altos niveles de audiencia en Telefe y mantuvo el suspenso hasta el último minuto.

Si bien se grabaron dos finales para evitar filtraciones sobre el ganador, las malas lenguas aseguran que la definición ya estaba encaminada por conveniencia del canal y no necesariamente por lo ocurrido en la cocina aquella noche.

Ian Lucas y La Reini se disputaron la final de Masterchef

La emoción de la final y la alegría por el triunfo quedaron en segundo plano cuando, este viernes, Fede Flowers contó la supuesta verdad detrás del resultado: "Se preveía que iba a ganar el señorito Ian Lucas", soltó.

Según el periodista, en redes sociales ya se especulaba con este desenlace, en parte por la enorme cantidad de seguidores del influencer y el potencial que su imagen representa para el canal: " Lo van a querer para protagonizar alguna serie vertical ", sostuvo.

🧑‍🍳 ¿POR QUÉ IAN LUCAS GANÓ MASTERCHEF CELEBRITY?

El supuesto plan de Telefe para mantener al influencer como una de sus figuras principales



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Además, Flowers aseguró haber hablado con gente de Telefe, quienes le habrían confirmado: "Ian Lucas ya está adentro del canal de las tres pelotas. Si bien ganó ayer... Ángel de Brito lo dio a entender en las últimas tres semanas que ganaba Ian Lucas, y hoy es la nueva imagen del canal".

Desde la producción, la intención sería capitalizar la popularidad del youtuber y aprovechar su llegada a un público más joven para ampliar la audiencia. Sin embargo, en medio de su reacción en el streaming de Telefe, el propio ganador reveló que su paso por el reality no fue fácil y que, aun así, decidió seguir adelante.

Ian Lucas aseguró que no da segundas oportunidades aunque fue feliz con Evangelina Anderson

Lucas no solo perdió contratos por participar en el ciclo, sino que también tuvo que sostener un ritmo de vida extenuante: combinar su residencia en México —donde genera contenido con otros creadores— con viajes constantes para grabar en Argentina. Volaba los viernes, participaba de las grabaciones y regresaba el lunes a primera hora, muchas veces directo al estudio.

El momento más impactante llegó tras la consagración, cuando reveló qué hará con el premio de 50 millones de pesos. Contra todo pronóstico, anunció que no lo destinará a sí mismo: " El premio no va a ser para mí. Como llega, se va ", afirmó.

Ian Lucas reveló que va a hacer con el premio

Luego profundizó en los motivos detrás de esa decisión, vinculados a una experiencia personal que lo marcó durante la competencia: "Tuve una experiencia muy fuerte con una nena de cuatro años que me veía todas las noches y falleció. Esa es la causa a donde va a ir el premio", expresó, visiblemente conmovido.

Lejos de las versiones, las sospechas y las especulaciones que rodean al reality, la historia de Ian Lucas terminó encontrando un costado profundamente humano que trascendió la pantalla: una consagración envuelta en polémica, pero también atravesada por un gesto solidario que resignifica el verdadero valor del triunfo.