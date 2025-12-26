Lali hace historia: esta fue su reacción tras agotar entradas para sus shows en River

La reina indiscutida del pop argentino, Lali, lo hizo otra vez. En un abrir y cerrar de ojos, la artista agotó las entradas para su primer show en el Estadio Monumental, programado para el 6 de junio. La demanda fue tan abrumadora que no quedó otra opción: ¡sumar una segunda fecha el 7 de junio!

Este hito llega como un broche de oro tras un año completamente épico para Lali. En 2025 se convirtió en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un mismo año, reuniendo a más de 200.000 personas en una serie de conciertos que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Lali

Durante estas presentaciones, la cantante deslumbró con su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, que no solo superó los 140 millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que también alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se coronó como el disco argentino más vendido del año. ¡Un verdadero fenómeno!

Pero el éxito de Lali no se limita a los escenarios. Su documental LALI: La que le gana al tiempo, producido en Argentina y disponible en Netflix, se convirtió en un fenómeno global. Con millones de visualizaciones, este íntimo retrato muestra el proceso de transformación personal y artística de la cantante, consolidándola como un ícono que trasciende generaciones.

NO PUEDE SEEEERRRR!!!

Agotaron un River en 2 horas y media!!!

Tenemos segunda fecha!!!

VAMOS POR EL POGO MÁS GRANDE DE TOOODOS!!!!😈 — Lali (@lalioficial) December 26, 2025

El tour mundial de Lali es un éxito rotundo: desde Argentina hasta Uruguay y España, cada presentación fue una explosión de energía, talento, conexión con su público y una reivindicación política de derechos humanos y feminismo.

Con dos fechas en River y una carrera que no deja de crecer, Lali sigue demostrando por qué es la estrella del momento. La cuenta regresiva para sus shows en el Monumental ya comenzó y nadie parece querer quedarse afuera.