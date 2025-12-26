Qué se sabe hoy sobre la salud de Christian Petersen: el rol clave de su esposa

El reconocido chef Christian Petersen, de 56 años, atraviesa un delicado cuadro de salud tras sufrir una descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. El episodio ocurrió durante una excursión que compartía con su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de diez personas.

Según trascendió, en pleno ascenso Petersen comenzó a sentirse mal y debió ser asistido de inmediato por los guías de la travesía, quienes lo trasladaron hasta la base del volcán. En el operativo también intervino personal de Gendarmería Nacional, que colaboró con la asistencia antes de su derivación al hospital de Junín de los Andes.

Sofía Zelaschi fue vista afuera del hospital donde se encuentra Christian Petersen

Debido a la gravedad del cuadro, el chef fue trasladado posteriormente al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado. Actualmente se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de haber sufrido una falla multiorgánica. No obstante, en las últimas horas mostró una evolución favorable y fue extubado, lo que representó un alivio para su entorno más cercano.

Desde el inicio de la internación, Sofía Zelaschi —a quien Petersen conoció durante su participación en un reality de cocina de eltrece— se mantuvo acompañándolo bajo un marcado hermetismo. La joven no atendió llamados ni realizó declaraciones públicas, y recién fue vista por las cámaras el martes, cuando fue captada saliendo del hospital por primera vez.

Sofía Zelaschi y Christian Petersen

En plena Navidad, la familia de Petersen decidió llevar tranquilidad y difundió un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram del chef. Allí confirmaron la mejoría en su estado de salud y agradecieron las muestras de apoyo recibidas en los últimos días: "En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejora de Chris", expresaron.

Además, brindaron detalles sobre el origen del cuadro que motivó la internación. "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico , en el cual se centró toda la atención", explicaron.

La familia de Christian Petersen sacó un comunicado sobre su salud

Mientras continúa su recuperación, el entorno de Christian Petersen mantiene la cautela, aunque las señales de mejoría renuevan las expectativas sobre su evolución en los próximos días.