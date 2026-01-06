Luzu TV cruzó un límite: polémica por un shippeo con un jugador denunciado por violencia de género

Fue cuestión de horas para tener la primera cancelación: el lunes, Luzu Tv volvió a trasmitir desde una temporada de verano en Pinamar y lo que intentó ser un momento divertido al aire con nuevos shippeos como acostumbran, terminó manchado por un historial de violencia de género y un invitado con cargos penales.

En el mismo parador donde los programas salen al aire, se encuentra entrenando el plantel de Riestra. Debido a la exigente temporada que afrontarán, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Benítez decidió entrenar triple turno todos los días, uno en el gimnasio y dos en la arena. Además, uno de los ocho días en la costa se hará un cuádruple turno, y ahí se agregará uno a la madrugada en la playa.

Luzu Tv volvió a su programación semanal desde Pinamar

Fue entonces cuando Nicolás Occhiato invitó al estudio a Nacho Arce, el arquero del equipo que hace pretemporada en el Balneario Boutique: "Sabes que se va shippeado de acá", dijo el conductor luego de alagar su sonrisa.

Rápidamente, el equipo de Luzu apuntó a su productora, Marianela, ya que Arce cumpliría con el fisic du rol de la joven. El momento fue breve pero alcanzó para que en redes sociales no dejaran pasar por alto que dieron un momento de cámara a una persona que está acusado de violencia de género.

En redes sociales no perdonaron el accionar de Luzu Tv: "Cómo vas a querer hacer contenido (y encima un shippeo) con un tipo con antecedentes por violencia de género. Ese era el límite que pensé que Luzu nunca iba a cruzar" o "En Luzu están intentando hacerle gancho a un tipo que estuvo preso por pegarle a la mujer. Cómo doma la guita de Speed", fueron algunos comentarios en X.

La causa

A fines de mayo de 2023, el arquero fue detenido tras una denuncia de su ex mujer por violencia de género. El hecho ocurrió en el barrio privado Venice (Tigre) luego de que golpeara a su pareja.

Nacho Arce estuvo preso por violencia de género y trató de inculpar a su mujer para dar vuelta la causa

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, el hecho comenzó dentro del domicilio que compartía la pareja: la mujer habría tomado el teléfono de Nacho Arce, supuestamente, para revisarlo. Lo que enloqueció al acusado que intentó recuperar el aparato en un forcejeo. La escena de violencia continuó en el balcón del departamento, ubicado en un sexto piso. Los vecinos, que habían sido alertados por los gritos y observaron la escena, llamaron al 911.

Uno de los testigos aseguró que vio al arquero abalanzarse sobre la joven, que logró escapar e ingresar nuevamente a la casa. Cuando los agentes de la Policía Bonaerense arribaron al lugar, constataron que la mujer tenía varios hematomas en ambas piernas, como así también una contusión en el labio inferior .

Tras la denuncia, Platense lo desvinculó del equipo y fue allí cuando lo tomó Riestra

Inicialmente, el deportista estaba acusado por " lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género ". El martes 30 de mayo fue puesto en libertad por decisión del Juez de Garantías Diego Martínez, del Juzgado Número 5 de la provincia de Buenos Aires, luego de evaluar que no había pruebas para mantenerlo detenido.

De todas maneras, el fiscal Menteguiaga iba a continuar con la investigación y se dictaminó en su momento una perimetral que Nacho Arce debía respetar en cuanto a la distancia a mantener con la mujer.