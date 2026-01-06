Dulce venganza de Wanda Nara: aseguró que cambió el "maní" de Icardi por los 24 cm de Migueles

Wanda Nara recibió el Año Nuevo en su casa de Uruguay, donde combinó días de pileta y paya junto a sus cinco hijos y su pareja, Martín Migueles. Y aunque intentó despojarse, lo cierto es que su nombre quedó en vuelto en diferentes polémicas: desde infidelidades hasta problemas legales y porque no laborales la golpearon y ya instalada en Buenos Aires decidió romper el silencio.

Entre una de las tantas acusaciones que se instalaron en redes sociales y medios, fue que la conductora no asistió a ningún evento en Punta del Este. Mientras que a sus colegas, como Pampita o Zaira Nara, se las vio ser invitadas por diferentes marcas.

Wanda Nara pasó unos días de vacaciones en Uruguay junto a su pareja, Martín Migueles

Wanda no quiso quedar desplazada de la farándula y a través de sus redes sociales mostró capturas de conversaciones donde se la convocó a diferentes fiestas, sin embargo ella no aceptó ir ya que se encontraba en unos días de descanso junto a sus hijos y su pareja.

"Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien", fue el primer mensaje a modo de descargo que la mediática compartió en sus redes y luego borró.

El descargo de Wanda Nara, que borró a los minutos

Lo que llamó la atención fue la intensidad del segundo mensaje publicado en X: " Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos" , fueron las primeras líneas de lo que parece una indirecta a Mauro Icardi; ya que cabe recordar fue apodado "manicero" por ella misma luego de que se filtraran imágenes privadas del futbolista.

A la Bad Bitch no le gustó quedar en medio de rumores de infidelidad y crisis con Martín Migueles. Por último, dejo en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre: "Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí".

La foto con la que la China intentó desmentir que Icardi tiene "un maní" entre las piernas

Si bien, Wanda Nara eliminó este mensaje de sus redes, los usuarios y periodistas de medios fueron más rápidos al capturar pantalla y difundirlo. Los tweets que aún siguen en su cuenta son: "El que es feliz se nota", fue uno y a los pocos minutos disparó: "Y el que no aún más..." Esto también se interpretó como una indirecta a Icardi, a quien en las imágenes de Año Nuevo en Turquía con la China Suárez se lo vio con una mirada apagada aunque intentó presumir lujos y romanticismo.