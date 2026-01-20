Matías Martin invitó a pelear a Feinmann y dijo una verdad incuestionable: "Es filo nazi"

La polémica está servida y no parece tener fin. Matías Martin, conductor de Todo Pasa por Urbana Play, desató una tormenta mediática al responder con contundencia a los dichos de Eduardo Feinmann sobre su hijo Luca.

Todo comenzó cuando Luca, hijo de Martin y Nancy Dupláa, quedó en el ojo de la tormenta por un comentario sobre la edad casi centenaria de Chiche Gelblung. Sin embargo, lo que parecía ser una simple controversia escaló a niveles impensados tras las incendiarias palabras de Feinmann.

Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo. https://t.co/rcNZcMVF0M — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 15, 2026

El periodista no tuvo reparos en lanzar una frase que generó rechazo generalizado: "Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda". Estas declaraciones no solo escandalizaron en redes sociales, sino que también provocaron la inmediata reacción de Martin, quien decidió hablar sin filtros en el programa LAM.

"Mi hijo puede haberse ido de largo, sí. Pero lo que pasó después fue una desproporción absoluta", afirmó Martin, visiblemente molesto. Es que el ataque a Luca estuvo montado sobre bases partidarias: Nancy Dupláa, casada con Pablo Echarri son peronistas -más bien kirchneristas- y no lo ocultan; esto, que parece ser un detalle menor en democracia es lo que a Feinmann parece molestarle de fondo al encontrarse en las antípodas de ese movimiento político.

Es así que, lejos de quedarse ahí, Martin fue directo contra Feinmann: " Es un comentario filo nazi, quiere una raza pura, ADN, no, no, la verdad no funciona así ", dijo contundente y aprovechó el espacio para reflexionar sobre la escalada de violencia discursiva que hoy domina los medios y las redes sociales.

"Estamos en una época en la que el ataque se convierte en un cardumen. Mi hijo se equivoca y los que lo atacan cruzan cien veces más la raya", expresó con fuerza. Además, dejó claro que no resolverá este conflicto detrás de una pantalla: "Los temas con quienes pasan la raya los resuelvo cara a cara. No en Twitter ni en los medios", expresó como prometiendo hablarle directamente al periodista de derecha.

Matías y Luca Martin

Pero Matías Martin no estuvo solo en esta batalla mediática. Nancy Dupláa, madre de Luca, también salió al cruce con duras palabras contra Eduardo Feinmann, aunque admitió que su hijo deberá aprender a medir sus comentarios. Por su parte, el actor Pablo Echarri sumó su apoyo a Dupláa, intensificando aún más la tensión.