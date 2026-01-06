Morena Beltrán se casa: la propuesta muy poco romántica de Lucas Blondel

El 2026 empezó con intensidad para algunas parejas, especialmente para Morena Beltrán y el futbolista de Boca, Lucas Blondel, que se comprometieron en un atardecer poco romántico.

" El 2026 empezó así de increíble ", escribió Beltrán en su cuenta de Instagram y publicó el video del instante en el que recibió la propuesta en medio del mar, durante sus vacaciones.

Morena Beltrán presumió su anillo de compromiso

Si bien algunas mujeres sueñan con que el compromiso sea un momento íntimo y emotivo, Blondel pensó que el mejor momento para preguntar " ¿te querés casar conmigo? " era entre amigos, simulando sacarse una foto grupal.

Cuando el jugador por fin sacó el anillo, Morena no pudo evitar la confusión: " Dale, bol... ¿En serio ?", le preguntó. Inmediatamente si tiró sobre su novio y aceptó la propuesta: sin romanticismo ni palabras por parte de él.

Inmediatamente, las personas en el yate empezaron a aplaudir y a gritar con alegría "Vivan los novios". Si bien hubo festejos por parte de los más cercano, en redes sociales cuestionaron la frialdad de la situación, lo que llevó a los recién comprometidos a limitar los comentarios en Instagram.

Cabe recordar que Morena Beltrán y Lucas Blondel iniciaron su noviazgo hace dos años, en enero de 2024. El blanqueo llegó a fines de ese mes, cuando el futbolista confirmó la relación con un tierno posteo en Instagram en el que saludó a la periodista por su cumpleaños y le declaró su amor.