Salto al mundo empresarial

Emilia Mernes armó un negocio que la volverá más millonaria: dejó afuera al Duki

Con el 95% del paquete accionario, la cantante dio un paso clave para invertir sus ganancias.

06 Enero de 2026 11:38
Hay artistas que nacieron de abajo y llegaron a conseguir grandes contratos, llenar estadios y hacer giras internacionales. En este contexto, lo bueno es saber invertir la plata ganada en algo rentable y al parecer Emilia Mernes se estrenó en un nuevo negocio familiar. 

Según trascendió, la artista desembarcó en el mundo empresarial con Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima de la cual será la accionista principal y directora suplente, mientras que su madre la presidirá. Según quedó asentado en el Boletín Oficial el 2 de enero, la empresa se formó el 18 de diciembre de 2025 con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, durará 99 años y la inversión inicial declarada es de 30 millones de pesos.

Perra Exclusive S.A. cuenta con la habilitación para operar en diferentes partes del negocio inmobiliario: compra, venta y alquiler de inmuebles, desarrollo de proyectos, intermediación, administración de propiedades y financiamiento.

Si bien, Emilia no contó detalles del negocio familiar en sus redes sociales, salió a la luz que posee el 95% del paquete accionario y figura como directora suplente.

La compañía estará abierta para la "creación, organización y promoción de ferias, exposiciones y eventos relacionados con el sector inmobiliario" y para "realizar investigaciones sobre tendencias y desarrollos en el mercado inmobiliario, y sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías aplicables al sector", de acuerdo al Boletín Oficial.

Mientras en redes sociales, últimamente, es blanco de cancelaciones y comparaciones con colegas, lo cierto es que Emilia Mernes está un paso adelante y ya se encuentra invirtiendo la plata ganada para cuando la música deje de ser su lugar seguro. 

