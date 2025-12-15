El Gordo Dan, Diego Poggi y la Tora quedaron en ridículo tras criticar el Martín Fierro de Oro al Conicet: "Pesados"

El pasado domingo, Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la innovación digital con la entrega de los Martín Fierro de Streaming, un evento que marcó un antes y un después en el reconocimiento a las nuevas formas de comunicación. La gran sorpresa de la noche fue la victoria del Conicet, que con su transmisión Fondo del Mar no solo se llevó el Martín Fierro de Oro, sino también el galardón a Mejor Transmisión Especial. Este reconocimiento, sin embargo, no estuvo exento de polémicas.

La transmisión Fondo del Mar, realizada en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, fue mucho más que un simple streaming. Con un equipo liderado por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, el proyecto logró acercar la ciencia a miles de personas. Durante la expedición, que se extendió del 23 de julio al 11 de agosto, más de 70.000 espectadores simultáneos siguieron en directo los descubrimientos realizados en el cañón Mar del Plata.

Nadia Cerino junto a Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, los científicos del CONICET que subieron a llevarse el Martín Fierro de Oro de Streamings.

El streaming permitió a los espectadores maravillarse con especies como el pulpo "Dumbo", el calamar rojo volador y la estrella de mar "culona", entre otros. Más allá del entretenimiento, esta iniciativa tuvo un impacto educativo significativo, llegando a hogares, chicos y chicas en escuelas y comunidades que encontraron en este proyecto una puerta al conocimiento científico.

"Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor ", señaló emocionada Nadia al recibir el premio.

Boludo le dieron el de oro al conicet ajajajajjaahahahahahajjajaajajajajajajaajajajajajaajajajajajajaajajjajajajaaj



Es el nivel más alto de kukismo que vi en mi vida — DAN (@GordoDan_) December 15, 2025

Sin embargo, no todos celebraron este logro. Figuras públicas como Diego Poggi, La Tora y Daniel Parisini (más conocido por su nombre de guerra libertario @elGordoDan )expresaron su descontento en redes sociales. Poggi afirmó: "El oro era para Luzu chicos. Cualquiera". Por su parte, La Tora opinó: "Che el oro CREO según mi OPINIONNN era para Luzu e (SIC). No quiero q la gente del conicet se ofenda". Más polémico fue Parisini, quien escribió: "Boludo le dieron el de oro al Conicet ajajajajjaahahahahahajjajaajajajajajajaajajajajajaajajajajajajaajajjajajajaaj. Es el nivel más alto de kukismo que vi en mi vida ".

Che el oro CREO según mi OPINIONNNM era para Luzu e . No quiero q la gente del conicet se ofenda — TORA 🐂 (@toritavillar) December 15, 2025

Las críticas fueron recibidas con una contundente respuesta por parte de los defensores del Conicet. Usuarios destacaron el impacto educativo y social del streaming: "Fue un streaming maravilloso, lo utilizaron hasta para enseñarle a los chicos en la escuela y mil cosas más que no entenderías porque no estás lista para esta conversación y no te cabe la ciencia. ¡Aguante el Conicet!". Otro usuario añadió: " Un miércoles 4am tenían +100k mirando un stream bajo el agua. Merecido ".

Además, se subrayó el carácter inclusivo y transformador del proyecto: "El streaming del CONICET fue lo mejor del año. Unió FAMILIAS frente a la pantalla, llevó conocimiento a casas y escuelas, incentivó al estudio, batió récords de gente conectada a cualquier hora"; otro comentario subrayó: "Estoy de acuerdo que el Oro era para Luzu, o Nicolás. Pero la verdad es que se lo van a dar en cualquier otro momento. La transmisión de CONICET fue una locura, y no se volverá a repetir. Me pareció que estuvo bien, el próximo año ganará Nicolás o Luzu, que se lo merece".

Algunos de los memes que celebraron el Martín Fierro do Oro al Conicet

Una usuaria fue más allá:"Se habló de ciencia durante un mes entero, en una época donde la ciencia no importa y quienes más deberían apoyar a nuestros científicos les soltaron la mano. La ciencia llegó desde las aulas hasta las tv de nuestros abuelos gracias al streaming del Conicet, ah pero Luzu. Pesados", comentó un poco sacada.

Es que la victoria del Conicet no representa un reconocimiento al esfuerzo de la ciencia argentina pero también es un llamado de atención sobre la importancia de valorar y apoyar a quienes trabajan por el avance del conocimiento. En una época donde la motosierra de Javier Milei cercena la investigación científica, este premio es un recordatorio de que aún queda espacio para iniciativas que unen educación, innovación y comunidad.

Mientras algunos critican desde la ignorancia o intereses políticos particulares como Daniel Parisini, el Conicet sigue demostrando que la ciencia puede ser emocionante, accesible y transformadora. Sin dudas, este Martín Fierro es solo el comienzo de una nueva era para la divulgación científica.

Así quedó la tabla de premios del Martín Fierro del Stream