Moria Casán dijo lo que Sofía Gala y Fito Páez quisieron esconder: "Insoportable, muerta"

Moria Casán, la diva indiscutida de la televisión argentina rompió el silencio sobre el supuesto romance entre su hija, Sofía Gala Castiglione, y el ícono del rock argento, Fito Páez. Todo comenzó con un posteo en Instagram que encendió las redes sociales y dejó a los seguidores de ambos artistas especulando sobre la relación que los une. Pero, como era de esperarse, Moria no podía quedarse callada y, fiel a su estilo, lanzó una serie de comentarios explosivos.

El pasado fin de semana, Páez compartió una imagen junto a Gala tomada durante un vuelo. En la foto, Sofía lucía radiante, lanzando un beso al aire mientras Fito sonreía sosteniendo el teléfono para la selfie. Pero lo que realmente desató el alboroto fue el mensaje que acompañaba la publicación: "¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo! @socastiglione". La respuesta de Sofía no se quedó atrás: "¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo". ¿Amigos? ¿Amantes? ¿Un simple juego entre amigos?

Sofía Gala y Fito Páez, entre flores, música y "te amo"

En medio del revuelo, la conductora de la lengua karateka habló fuerte y claro en La Mañana con Moria Casán y, consultada sobre cómo percibe a Sofía cuando está enamorada, Moria fue tajante: "Insoportable", dijo entre risas. " Se enamora y da todo. No tiene ningún margen como para no estar muerta ", agregó.

Pero eso no fue todo. Moria también habló sobre la actitud de Fito, destacando lo inusual del gesto del músico en sus redes sociales. Según la conductora, "Fito tendrá un montón de amigas, pero lo de él es muy jugado", refiriéndose al cariñoso mensaje que el artista le dedicó a su hija. Además, reveló que ambos estuvieron viviendo juntos y compartió una anécdota curiosa: "Sofía le salvó del agua viva", comentó entre risas, haciendo alusión a una experiencia compartida durante un viaje.

Moria Casán

En un tono más reflexivo, Moria se permitió hablar sobre la relación madre-hija que mantiene con Sofía y cómo su estilo de crianza ha influido en su dinámica actual. "Cuando crías libre, si los haces de manera represiva, es fácil. Si vos los crías con síes, 'yo te doy libertad, manejala vos, no te pases', la piba te va a echar culpa. Por eso te digo, le di mucha libertad, ahora no sé cómo tratarla porque se me va de las manos ", confesó la diva.

La conversación también dejó al descubierto momentos cargados de emoción y vulnerabilidad. Moria recordó cómo Sofía, en más de una ocasión, le ha pedido con desesperación: "¿Sabés las veces que me ha llamado para decirme: 'Mamá, por favor, decime que no te vas a morir'". Este comentario dejó al descubierto el profundo amor que une a madre e hija, más allá de las diferencias y discusiones que puedan surgir entre ellas. "Con ella no podés hablar... Si quiero decirle algo de sus relaciones, me dice: 'Callate, esta es mi vida', y no me lo permite", señaló Moria.

Sofía Gala

Mientras tanto, las especulaciones sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez no dejan de crecer. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, los mensajes cariñosos y las imágenes compartidas hablan por sí solas.