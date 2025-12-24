Navidad en pijama, amor y familia: La Joaqui y Luck Ra cerraron el año con una postal que derritió Instagram

Después de meses de gritar su amor a los cuatro vientos, La Joaqui y Luck Ra despidieron el año con una postal navideña que no tardó en volverse viral. A través de una publicación conjunta en Instagram, los cantantes se mostraron en modo familia ensamblada junto a Shaina y Eva -las hijas de la artista- frente a un enorme árbol de Navidad, todos con pijamas iguales y una sonrisa que lo decía todo. "Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche", escribió Luck Ra en el posteo, que superó los 587 mil "me gusta" y acumuló miles de comentarios celebrando la relación.

La respuesta de La Joaqui no pasó desapercibida y fue tan directa como contundente: "El verdadero qué hombre". Las imágenes reflejaron una escena cuidadosamente festiva pero relajada. Los looks estuvieron coordinados con pijamas de El Grinch: pantalones verdes decorados y remeras blancas con la cara del icónico personaje. El árbol, decorado con esferas blancas y rosadas, ángeles, bastones de caramelo y detalles en tonos pastel, terminó de construir una atmósfera cálida y familiar.

Las verdaderas protagonistas, además de la pareja, fueron Shaina y Eva. Las niñas participaron activamente en la decoración, posaron sentadas en el piso, comieron helado y aportaron espontaneidad a una producción que priorizó lo íntimo por sobre lo grandilocuente. A la escena se sumaron también las mascotas: Diego Armando de Luck Ra, Rodrigo Bueno y Bebé Dragón, que completaron la postal de una familia extendida donde los animales ocupan un lugar central.

El clima emotivo que rodeó estas fiestas también tuvo su correlato en la televisión. En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, reality que se emite por Telefe, La Joaqui protagonizó uno de los momentos más sensibles del ciclo al leer una carta escrita por su tío, figura clave en su vida. "Para mí, mi tío es como mi papá", contó la cantante, al explicar que el vínculo con su padre biológico se fortaleció recién en la adultez.

La navidad de La Joaqui y Luck Ra

Con la voz quebrada, leyó parte del mensaje: "Acá estoy, todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus, que sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando". La emoción fue inmediata y las lágrimas no tardaron en aparecer. En ese mismo testimonio, La Joaqui destacó también el rol de su padrino en su crecimiento personal: "Mi padrino siempre fue la persona que reconocí como el lugar al que pediría ayuda, y se hizo cargo de hasta lo que no le correspondía".

Y cerró con una definición que resume ese lazo: "Entonces tenemos un vínculo muy especial". Entre redes sociales y televisión, la cantante cerró el año mostrando una faceta atravesada por el amor, la contención y la familia, mientras su relación con Luck Ra se consolida no solo como una historia romántica, sino como una de las más influyentes y comentadas del año. Una Navidad en pijama, sí, pero también una declaración pública de afecto que encontró eco en miles de seguidores.