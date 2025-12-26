Pampita en un sanatorio de Punta del Este: las imágenes navideñas que alarmaron y la calma que desactivó los rumores

La postal perfecta del verano en Punta del Este tuvo, por unas horas, un giro inesperado. La calma habitual del balneario se vio alterada cuando comenzaron a circular imágenes de Carolina Pampita Ardohain dentro de un centro de salud uruguayo. El video, difundido por la cuenta Farándula Show, se viralizó rápidamente y encendió las alarmas entre seguidores y curiosos, justo después de las celebraciones de Nochebuena.

Las primeras versiones hablaron de preocupación, pero el clima que muestran las imágenes distó mucho de una urgencia. Según consignaron medios locales, Pampita fue vista en la sala de espera del Sanatorio Cantegril con una actitud "tranquila y distendida". Ese detalle fue clave para desactivar los rumores: todo indicaría que la modelo no era la paciente, sino que se encontraba allí en rol de acompañante. El material que circula de manera extraoficial refuerza esa hipótesis. En las tomas se la ve rodeada por un pequeño grupo de amigos y adolescentes, lo que sugiere que acudió a la guardia para acompañar a alguno de los jóvenes.

Lejos del dramatismo, Pampita esperó sentada, sin signos visibles de preocupación, mientras las cámaras captaban cada gesto. Otro dato que sumó atención fue la presencia de su pareja, el polista Martín Pepa, quien la acompañaba en el sector de recepción. Juntos aguardaron pacientemente, sin hacer declaraciones ni gestos de incomodidad. Hasta el momento, el entorno de la modelo mantuvo el habitual hermetismo sobre sus movimientos privados en la costa esteña.

La escena llamó aún más la atención porque Pampita había elegido el silencio en redes sociales durante Nochebuena y Navidad. No hubo ninguna postaol navideña junto a sus hijos o con su pareja. Esa ausencia digital alimentó especulaciones sobre su estado de salud, aunque las imágenes dentro del sanatorio parecieron llevar tranquilidad. "Se mostró relajada en todo momento", remarcaron medios uruguayos que siguieron de cerca la situación.

La visita al centro médico se dio en el marco de un viaje familiar cuidadosamente documentado antes y después. Pampita había partido rumbo a Punta del Este para pasar las fiestas junto a sus cuatro hijos -Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y Anita García Moritán- y su pareja. Antes de despegar, posó sonriente en la cabina de un avión privado, anticipando días de descanso y desconexión. La llegada a Uruguay también fue registrada con lujo de detalles: fotos en el aeropuerto, sonrisas, equipaje, flores y escenas familiares que mostraron una dinámica organizada y relajada. Postales típicas de inicio de vacaciones que contrastaron con el revuelo posterior por su paso por el sanatorio.