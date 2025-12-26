Feroz cruce entre Luciana Salazar y Yanina Latorre: del "hostigadora de menores" al "buscate un laburo"

Luciana Salazar atravesó un 2025 marcado por la lucha judicial contra su ex, Martín Redrado, a quien le reclama el pago de la cuota alimentaria. En ese contexto, la modelo protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con Yanina Latorre a raíz de una información errónea que la conductora difundió.

La polémica se desató cuando Latorre compartió en sus redes una imagen de Salazar junto a su hija, acompañada por la leyenda "las sisters". Al publicarla, cuestionó el supuesto posteo y lo calificó como "demencial". Sin embargo, lo que no advirtió fue que la imagen no era original: se trataba de un montaje realizado por una usuaria de X y no correspondía a una publicación real de la modelo.

Yanina Latorre contra Luciana Salazar

Tras la viralización del error, Salazar salió al cruce con un duro descargo y no dejó pasar la situación: "No solo se comió un fake 'la vocera', sino que sigue violando la cautelar que tiene Matilda (delito penal)", escribió, visiblemente indignada.

En su mensaje, la modelo también vinculó el accionar de Latorre con su defensa pública de Redrado: "¿Se dan cuenta por qué lo defiende a Redrado? Los dos vulneran los derechos de los menores ", sostuvo profundizando la acusación.

Se saca una foto c la hija y pone "las sisters"

DEMENCIAL https://t.co/iVb9XxohGa — Yanina Latorre (@yanilatorre) December 25, 2025

Salazar cerró su descargo con una frase lapidaria que rápidamente generó repercusión en redes sociales: "Se juntaron el hambre y las ganas de comer. La hostigadora de menores".

Lejos de dar por terminado el conflicto, Yanina Latorre respondió con extrema dureza desde X. "¿Sos siempre así de pel*** o solo después de Navidad? Estoy hablando de vos, inmunda, la que sube fotos sos vos, ¿te da? ¿O solo usás la cabeza para inyectarte? Me tenés los huev*** al plato", disparó.

De ser "hostigadora de menores " no salís más vocera. A vos y a tu defendido los une el llevarse puesto a menores. NO TENES REMATE https://t.co/4ywP9zJZXk — luciana salazar (@lulipop07) December 26, 2025

No conforme con eso, agregó: "No soy como vos, no soy vocera de nadie. Trabajo y mucho, ¿vos de qué vivís? ¿Quién car*** sos para callarme? Si subís fotos, bancate la opinión. Me causa mucha lástima cómo exponés a tu propia hija. Sos insoportable, buscate un laburito y se te van las ganas de joder".

La conductora continuó con un descargo cargado de violencia verbal: "Vos sos hostigadora profesional, la única que se lleva puesta menores sos vos. Yo no hablo de menores. Y ya que estás al pedo, contratate una profe de gramática que te enseñe sujeto y predicado ".

Violento cruce entre Yanina Latorre contra Luciana Salazar

Finalmente, Yanina Latorre cerró con otra frase contundente: "Conmigo no... estás acostumbrada a amenazar. Yo no te tengo miedo ni respeto. Tergiversás los actos de las personas. Buscate un laburo honesto".