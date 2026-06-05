Último adiós al Indio Solari: desgarradoras despedidas, mensajes de dolor y los posteos más sentidos de los famosos

Una de las noticias más dolorosas llegó a este mundo el 5 de junio de 2026: Carlos Alberto "El Indio" Solari murió este viernes a sus 77 años tras haber atravesado sus últimos años luchando contra el Mal de Parkinson.

Si bien el dolor se puede percibir en las calles, las redes sociales se colmaron de mensajes recordando a uno de los artistas de la música argentina. Todas y cada una de las almas de los ciudadanos de este país fuero tocado, al menos una vez por los acordes de este maravilloso creador de recuerdos.

Indio Solari

Según trascendió, los últimos minutos del Indio en este mundo se sucedieron acompañado por su familia en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó.

"Falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombradísimo", dijo el periodista Mario Pergolini que se enteró en vivo y en directo durante la transmisión de su programa de stream.

Último adiós al Indio Solari

"La tristeza nos invade. Podríamos pensar que iba a suceder pero no hoy, no mañana, no en estos días. Que iba a estar mucho más tiempo con nosotros el Indio Solari", dijo el periodista Víctor Hugo Morales en La Mañana por Radio 750 y siguió: "Un hombre que gravitó en generaciones enteras. Un hombre ya que se integra a la mitología de los personajes más extraordinarios de la historia del país".

El Indio trascendió fronteras y esto lo demuestra cuando referentes políticos como Mirian Bregman expresó: "Es sólo un rocanrol del país... nada menos. Tristeza". Del otro lado del tablero político, Aníbal Fernández, conocido por ser muy cercano al cantante, escribió: "Que horror querido amigo... De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo...", expresó con dolor.

El posteo de Aníbal Fernández

Por otra parte, Skay Beilinson, el compañero fiel del Indio, escribió: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", dijo y al mismo tiempo confirmó que la fecha prevista para el recital de este sábado quedará suspendida hasta nuevo aviso.

A este posteo se sumaron las voces de artistas como la actriz Julieta Diaz que expresó: "Sky amado. Lloro con este post. Los amo. Leerte es hermoso". La actriz Nancy Dupláa, expresó su dolor con un ícono de corazón al igual que el cineasta Sebastián de Caro y el streamer Marcos Aramburu que expresó: "Gracias flaco sos gigante".

Otras artistas que reaccionaron fueron Karina Mazzoco que expresó: "Hoy hay misa ricotera en el cielo. Gracias querido Indio. Descansa en Paz" y Griselda Siciliani que le dedicó un sentido posteo. Además, Lali posteó una foto con la cara del cantante con una parte de la canción Todo un Palo e Iván Noble que expresó: "Gracias por las canciones. Buen viaje...".

Último adiós al Indio Solari

Último adiós al Indio Solari