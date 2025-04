Santi Talledo y su lucha con la salud mental: "Me jugó una mala pasada"

El actor y conductor Santi Talledo volvió a abrir su corazón en las redes sociales para compartir una dura experiencia: una reciente recaída en su salud mental. Con una honestidad cruda y sin reservas, el integrante de Nadie Dice Nada (Luzu TV) relató en su cuenta de Instagram cómo enfrentó nuevamente la oscuridad de la depresión, la ansiedad y los pensamientos intrusivos. Desde hace años, Talledo viene siendo una voz activa en la concientización sobre la salud mental. En 2024, decidió plasmar su historia en un libro, "Cero Miligramos", el cual luego se convirtió en un podcast con entrevistas.

Su objetivo siempre fue claro: acompañar a quienes atraviesan batallas similares y romper el tabú que rodea a los trastornos psicológicos. Esta vez, fue a través de sus historias de Instagram que Santi compartió su experiencia. "Como ya estoy mejor, les cuento que estas últimas semanas fueron bastante difíciles a nivel psicológico para mí. Siempre voy a sentir la necesidad de hablar sobre esto", comenzó relatando. Luego, detalló cómo la recaída lo golpeó con una fuerza que lo transportó a sus momentos más oscuros. "De esas que te agarran y te llevan al pasado más oscuro al cual uno siempre teme volver", describió.

Santi Talledo y su lucha con la salud mental: un testimonio de resiliencia

Su relato expuso de manera conmovedora lo difícil que es convivir con una mente que, a veces, parece jugar en contra. "Y más allá de tener hoy muchas herramientas, me fue difícil salir de ahí. 'Una recaída no es un retroceso', me repetía, mientras veía mi alrededor y no le encontraba sentido a nada sintiéndome así. Ni siquiera abrí las cosas que compré para la casa en el viaje. No canté ni un día, no saqué ninguna foto, apenas salí de mi casa. Pensamientos intrusivos a montones, mi cabeza proyectando todo tipo de escenarios catastróficos, enojándome conmigo mismo por creer que ya tenía una tregua con mi mente y no iba a salirse de control otra vez", sumó.

Y agregó: "Pero no, me jugó una mala pasada". A pesar de la tormenta interna, Talledo destacó la importancia del apoyo que recibió de sus seres queridos y de las herramientas que viene construyendo a lo largo de los años. "Estoy saliendo, como lo hice siempre, costándome más, menos, pero sabiendo que puedo como tantas otras veces. Con ayuda de mi psicóloga, de la medicación y sobre todo de mis amigos tan incondicionales y mi familia, que estuvieron haciendo guardia al lado mío en silencio, para ir juntando los pedazos rotos y armarme una vez que esté listo", escribió.

El actor cerró su testimonio con una frase que su madrina, Paula, psicóloga de profesión, solía repetirle cuando era niño: "Una recaída no es un retroceso". Con estas palabras, Talledo envió un mensaje directo a quienes puedan estar atravesando una situación similar, recordándoles que hay luz al final del túnel. "Va para todos los que estén en un momento parecido. Gracias a ustedes por bancarme en la ausencia y en no haber dado mi cien en el programa. Pero esto es así, a veces se puede, a veces no. Lo importante es volver a poder. Los abrazo", concluyó. Su testimonio, lejos de ser una historia de derrota, es un reflejo de la resiliencia y de la lucha diaria por la salud mental.