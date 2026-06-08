Del Indio Solari a Diego Armando Maradona: los velorios más multitudinarios de la historia argentina

El fin de semana quedó marcado por una imagen que difícilmente pueda borrarse de la memoria colectiva: cientos de miles de personas avanzando lentamente por Avellaneda para darle el último adiós a Carlos "Indio" Solari.

Con filas que llegaron a superar las 90 cuadras de extensión y una convocatoria que, según estimaciones difundidas por distintos medios nacionales, podría haber superado el millón de personas entre quienes ingresaron al velatorio, acamparon en las inmediaciones o permanecieron en las zonas aledañas, la despedida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ya se convirtió en una de las más impactantes de la historia argentina.

El último adiós al Indio Solari superó las 90 cuadras de fila

Desde el viernes, cuando se confirmó su muerte a los 77 años, miles de fanáticos comenzaron a acercarse a distintos puntos del país para homenajearlo. Pero fue durante el velatorio realizado en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda donde la dimensión del fenómeno ricotero volvió a quedar expuesta.

El periodista Fernando Soriano reveló que unas 7.000 personas por hora pasaban frente al féretro, mientras la fila de seguidores llegaba hasta Barracas. A eso se sumaban miles de personas que permanecían en los alrededores sin intención de ingresar, simplemente para formar parte de una despedida que tuvo clima de recital, encuentro popular y homenaje colectivo.

Fernando Soriano reveló que unas 7.000 personas por hora pasaban frente al féretro

La magnitud del adiós al Indio vuelve a demostrar que la Argentina tiene una larga tradición de despedidas multitudinarias para aquellas figuras que lograron trascender su actividad y convertirse en símbolos culturales. Y aunque cada caso tuvo características distintas, pocos funerales lograron movilizar semejante cantidad de personas.

Diego Maradona, el adiós más multitudinario

Hasta ahora, el funeral de Diego Armando Maradona aparecía como la referencia inevitable cuando se habla de despedidas masivas.

El funeral de Diego Armando Maradona aparecía como la referencia inevitable cuando se habla de despedidas masivas

El velorio del Diez se realizó el 26 de noviembre de 2020 en la Casa Rosada. Desde la madrugada, cientos de miles de personas comenzaron a acercarse a Plaza de Mayo para despedir al ídolo. Las estimaciones periodísticas hablan de cerca de un millón de asistentes y algunas proyecciones incluso elevaron la cifra hasta los dos millones de personas entre quienes pasaron por la zona durante la jornada.

Las imágenes de las filas interminables, el desborde popular y la emoción colectiva recorrieron el mundo entero.

Néstor Kirchner y una Plaza de Mayo colmada

Otro de los grandes funerales populares de la historia reciente fue el de Néstor Kirchner. El ex presidente falleció el 27 de octubre de 2010 y su velatorio se realizó durante más de 26 horas en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada.

Otro de los grandes funerales populares de la historia reciente fue el de Néstor Kirchner

Las estimaciones oficiales y periodísticas ubicaron la concurrencia entre 100.000 y 400.000 personas. Durante dos días completos, miles de argentinos hicieron largas filas para despedir al dirigente político que marcó una época y cuya muerte generó una profunda conmoción nacional.

Rodrigo Bueno y el dolor de una generación

Cuando Rodrigo "El Potro" Bueno murió en un accidente automovilístico el 24 de junio de 2000, el país quedó paralizado. Su velatorio se realizó a cajón abierto en la Municipalidad de Lanús y rápidamente se convirtió en una verdadera marea humana. Las filas superaron las cinco cuadras y la organización se vio completamente desbordada.

Rodrigo Bueno fue velado a cajón abierto

Aunque dentro del salón llegaron a ingresar más de 20.000 personas, distintas estimaciones sostienen que más de 100.000 fanáticos participaron de la despedida. El dolor popular fue tan grande que incluso Diego Maradona viajó especialmente para darle el último adiós a uno de sus artistas favoritos.

Sandro y las "nenas" que hicieron historia

La muerte de Roberto Sánchez, Sandro, el 4 de enero de 2010, provocó una de las despedidas más emotivas que se recuerden.

El velatorio se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación y reunió a cerca de 50.000 personas. Durante horas, las históricas "nenas de Sandro" hicieron fila para despedir a su ídolo entre lágrimas, flores, canciones y aplausos. El cortejo fúnebre fue acompañado por una multitud que siguió la caravana durante kilómetros hasta el sur del conurbano bonaerense.

El dolor de los fanáticos

Gilda y el nacimiento de un mito popular

La muerte de Gilda, en septiembre de 1996, marcó un antes y un después en la música tropical argentina. Aunque nunca se estableció una cifra exacta de asistentes, miles de personas se acercaron al velatorio realizado en Buenos Aires para despedir a la cantante. Las calles quedaron completamente colmadas y el posterior traslado hacia el Cementerio de la Chacarita se convirtió en una caravana multitudinaria.

La despedida del Indio volvió a mostrar el poder de convocatoria de los grandes ídolos populares.

Aquella despedida fue el primer indicio de que Gilda dejaría de ser simplemente una cantante para transformarse en un fenómeno de devoción popular que continúa vigente tres décadas después. A la espera de cifras definitivas, la despedida del Indio Solari ya ocupa un lugar entre los funerales más convocantes de la historia argentina. Como ocurrió con Maradona, Sandro, Rodrigo, Gilda o Néstor Kirchner, la multitud volvió a demostrar que algunos nombres consiguen romper las barreras de la música, la política o el deporte para convertirse en parte de la identidad colectiva de un país.