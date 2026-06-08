Tenenbaum fulminó a Milei por rechazar un homenaje al Indio Solari: "Está arrinconado por un fenómeno popular que no entiende"

La discusión por el lugar que ocupa el Indio Solari en la cultura argentina sumó una nueva voz de peso. Ernesto Tenenbaum dedicó un duro editorial en Radio con Vos para cuestionar la postura de Javier Milei frente a la posibilidad de realizar un homenaje o reconocimiento al histórico músico, y terminó trazando una crítica mucho más amplia sobre la relación del Gobierno con los fenómenos populares. Para el periodista, el rechazo del Presidente no responde a una evaluación artística sino ideológica. "Él no ve un músico, él ve todo aquello que él odia o que él desprecia o que su gente desprecia, y entonces no lo homenajea", afirmó.

A partir de esa idea, Tenenbaum puso en evidencia lo que considera una contradicción recurrente en los sectores que cuestionan al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Entonces, ¿en qué quedamos? Los que lo homenajean lo hacen porque no es peronista, pero los que lo rechazan, lo rechazan porque es peronista. ¿Es peronista o no es peronista? Qué quilombo, ¿no?", ironizó.

El conductor sostuvo que detrás de la negativa a reconocer la dimensión cultural del Indio existen prejuicios históricos hacia determinados sectores sociales. "Creo que hay tres o cuatro cosas que hay un sector de la sociedad que expresa Milei y que expresa Jorge Macri que, primero, le tienen miedo al conurbano. Entonces, como esto es visto como algo del conurbano, reaccionan despavoridos, no saben qué hacer. Después, son peronistas, son los que ponen las patas en la fuente, entonces no, son la barbarie, la escoria de la humanidad, no les vamos a dar lugar. Después, son zurdos. Hay un acercamiento que es muy intolerante en todo esto", analizó.

En uno de los pasajes más contundentes de su editorial, Tenenbaum comparó el rechazo actual hacia la figura del músico con la proscripción política que sufrió el peronismo durante décadas. "Voy a hacer un comentario muy peronista, que es: así como en un momento prohibían nombrar el nombre de Perón, ahora no pueden nombrar el nombre del Indio Solari. Es básicamente la misma reacción", disparó.

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Según el periodista, el problema de fondo es la incapacidad de ciertos sectores políticos para comprender la relevancia que el artista tiene para millones de argentinos. "En lugar de entender que una parte del pueblo, muy importante, no lo rechaza, adhiere y siente profundamente a personajes como el Indio Solari, con lo cual merece mínimo respeto y ser incluida", sostuvo.

Tenenbaum retomó además una de las explicaciones más habituales sobre el fenómeno ricotero: la identificación de sectores populares que encontraron en las letras y el discurso del músico una voz que los representaba. "Eso que decía el europeo, diciendo: 'Este tipo me incluyó, este tipo habló, a nosotros nadie nos habla, y este tipo nos habló'. Bueno, el tipo que excluye al Indio Solari de los homenajes los está excluyendo de vuelta", señaló.

El periodista aprovechó además para vincular esa lógica de exclusión con otros aspectos del discurso oficial. En particular, cuestionó las afirmaciones recientes de Milei sobre la mejora de los salarios medidos en dólares. "Este fin de semana, mientras hablaba contra los periodistas, hizo un tachín, tachín, tachín con que los salarios en dólares están más altos que en todos los países de América Latina", recordó.

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Y desarrolló una crítica económica para explicar lo que considera una desconexión entre los indicadores que exhibe el Gobierno y la realidad cotidiana de gran parte de la población. "Probablemente sea cierto, pero voy a hacer el siguiente ejercicio: si un dólar está quieto y la inflación sube 50 por ciento y los salarios suben 25, con esos salarios vos comprás mucho menos. Comprás más dólares, pero comprás mucho menos de todo lo demás. Bueno, eso es lo que pasó", afirmó.

Para Tenenbaum, la lógica es similar a la que observa en el debate sobre el Indio Solari: una mirada que deja afuera a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. "Cuando vos decís que el salario en dólares está creciendo, estás excluyendo de tu mirada a la gente que está pudiendo cobrar mucho menos. Los excluís a los músicos que quieren homenajear, los excluís a la gente que está comprando mucho menos, etcétera", argumentó.

El conductor consideró que esa desconexión ayuda a explicar por qué amplios sectores sociales terminan identificándose con figuras que sienten cercanas a sus experiencias. "Después te preguntás cómo es que sale esta gente a decir: 'Estos tipos son los únicos que me incluyeron'", reflexionó. Hacia el final de su análisis, Tenenbaum apuntó directamente contra Milei y lo describió como un dirigente incapaz de comprender expresiones populares que escapan a su universo ideológico.

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De hcho, disparó: "La reacción de Milei, pobre, nada, un tipo paralizado frente a un fenómeno popular que ignora, que no entiende y que le da ganas de putearlo, como hacen muchos de sus seguidores, y no puede porque pierde votos", lanzó. Y concluyó: "Vos lo ves al tipo, al valiente Milei, totalmente arrinconado por este fenómeno. Pero claro, también es porque es poca cosa, porque es chiquito, porque es sectario, porque es intolerante, porque es incapaz de entender que haya gente distinta a él, gente que le desobedezca, gente que en la puta batalla cultural de ellos no entra".