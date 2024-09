Sofía "La Reini" Gonet se hartó de la actitud de Yanina Latorre y la cruzó: "Me parece criminal y peligroso"

En las últimas horas, una nueva guerra mediática se instaló en las redes sociales. Una de las protagonistas es Yanina Latorre, quien se caracteriza por su falta de filtro a la hora de opinar. En el otro lado, se encuentra Sofía Gonet, más conocida en el mundo digital como "La Reini", quien defenestró a la angelita. En su radio, la comunicadora debatió sobre la última entrevista que realizó la influencer con la Revista Gente, donde contó la mala experiencia que vivió con una pareja tóxica: "¿La fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme", preguntó entre risas la panelista de LAM, lo que provocó la furia de la influencer de moda.

Yanina Latorre se burló de una conocida influencer

Gonet muestra en sus perfiles sociales un mundo de lujos y moda, sin embargo cuando de defenderse se trata no tiene problema de poner su teléfono a grabar y responder a quienes la atacan: "A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas", puso en contexto a sus seguidores. "Déjame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso", expresó muy enojada "La Reini".

Sofía confesó que no dio demasiados detalles de la violencia que sufrió en aquella relación, ya que le parecía un tema delicado y es por aquello que no respondió algunas preguntas en la entrevista: "Que soy vaga, que no me gusta laburar, que quiero ser famosa, que soy una necesitada de atención. Me re chupa un huevo. Ahora, sí me vas a decir que no tengo ningún talento como comunicadora, y después te vas a mandar la semejante cagada que te mandaste, déjame decirte que la pifiaste. Podré ser boluda, hueca, sin talento, todo lo que quieras, pero vos sos peligrosa y eso me parece peor", manifestó.

Entrevista de Sofía Gonet para Revista Gente

A la joven le dolió ver como Latorre y sus compañeros se burlaron de un doloroso momento que vivió, además redobló la apuesta: "Si hay algo que no hice en esa nota fue hacerme la víctima, como ella dijo. Es lo que menos hice, todo lo contrario, fui brutalmente honesta, espontánea como soy yo", puso en duda la palabra de la panelista. Por su parte, Yanina Latorre no se pronunció sobre el descargo de Sofía Gonet, ni en los medios de comunicación ni en su cuenta personal de X, donde suele atender a cada uno de las figuras públicas que van en su contra.