Sol Pérez confesó el lado B de la maternidad: no existe ni el "mañanero" con Guido Mazzoni

El pasado 25 de noviembre de 2023, Sol Pérez y Guido Mazzoni sellaron su amor con un espectacular casamiento que marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas rodeados de amigos y familiares con una fiesta inolvidable. Poco tiempo después, el 4 de abril de 2025, llegó Marco, su primer hijo, quien trajo consigo una ola de felicidad pero también nuevos desafíos.

La maternidad, como Sol confesó recientemente, no solo es un viaje lleno de amor y aprendizaje, sino también una experiencia que transforma la vida de pareja quieran o no sus integrantes.

En una entrevista con Pampita para Infobae, la conductora habló sin pelos en la lengua sobre cómo la llegada de Marco alteró la dinámica sexual con su esposo: "Es casi imposible, intentamos organizarnos, pero no coincidimos en la siesta y tampoco sale mañanero , por ejemplo, porque él sale muy temprano", reveló.

Con honestidad y sin filtros, la abogada describió cómo los horarios y las responsabilidades como padres impactaron de lleno en su vida sexual: "Siento que es un duelo que hacés; porque no solo duelás la pareja, porque ya no vuelve a ser nunca lo que era antes", expresó.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

La ex chica del clima explicó que ahora todo gira en torno a su hijo: "Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir...".

En este contexto de cambios, Pérez admitió que la pareja está trabajando para recuperar momentos de conexión: "Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros ", confesó Sol.

Sin embargo, y a pesar de los desafíos que trae la maternidad, Sol Pérez dejó claro que el amor entre ella y Guido Mazzoni sigue siendo el motor que los impulsa. Al parecer, este amor que parece sacado de un cuento de hadas, tiene mucha tela para cortar.