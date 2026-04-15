¿Crisis confirmada? Wanda Nara dejó pistas, Yanina Latorre metió presión y Migueles salió a responder

El pasado martes, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena y no precisamente por algo tranquilo. La rubia arrancó las grabaciones de una serie vertical para Telefe nada menos que junto a Maxi López, y el clima en el canal fue pura electricidad: expectativa, risas cómplices y mucho ida y vuelta entre los protagonistas... todo bajo la lupa de la prensa, claro. Triángulo Amoroso es la nueva apuesta del canal de las tres pelotas y, fiel a su estilo, decidieron jugar fuerte: ¿qué mejor que reunir a dos figuras clave del Wandagate para avivar el fuego?

Wanda Nara y Yanina Latorre en los estudios de Telefe grabando la primera serie vertical del canal

En el backstage, Yanina Latorre no se guardó nada y tiró algunas bombas. "Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren", soltó picante en diálogo con A la Barbarossa, sembrando misterio y dejando a todos con la intriga. ¿El nombre? Bien guardado: "No te lo voy a decir", disparó.

Pero el verdadero jugo no estaba solo en la ficción. La conductora aprovechó la jornada para espiar de cerca la intimidad de Wanda y encendió todas las alarmas: según contó, la mediática estaría atravesando una fuerte crisis con Martín Migueles. ¿La pista clave? El silencio en redes. Nada de fotos, nada de likes, nada de guiños románticos.

Fiel a su estilo frontal, Yanina fue directo al hueso: "Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rió", contó, dejando entrever que algo raro pasa, aunque nadie lo confirme del todo.

La historia de Martín Migueles para negar la crisis con Wanda Nara

Y cuando parecía que no podía sumar más condimento, metió un nombre explosivo: Agustín Bernasconi, viejo amor de la Bad Bitch. "Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda", disparó sin filtro, agregando más picante a una historia que ya venía cargada.

Al parecer las preguntas de Yanina hicieron ruido en la pareja y al terminar la jornada del martes, Martín Migueles tuvo una declaración de amor: "Te amo", escribió junto a un collage de fotos con Wanda Nara, intentando apagar el incendio.