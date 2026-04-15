¿Crisis confirmada? Wanda Nara dejó pistas, Yanina Latorre metió presión y Migueles salió a responder

15 Abril de 2026 10:38
El pasado martes, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena y no precisamente por algo tranquilo. La rubia arrancó las grabaciones de una serie vertical para Telefe nada menos que junto a Maxi López, y el clima en el canal fue pura electricidad: expectativa, risas cómplices y mucho ida y vuelta entre los protagonistas... todo bajo la lupa de la prensa, claro. Triángulo Amoroso es la nueva apuesta del canal de las tres pelotas y, fiel a su estilo, decidieron jugar fuerte: ¿qué mejor que reunir a dos figuras clave del Wandagate para avivar el fuego?
En el backstage, Yanina Latorre no se guardó nada y tiró algunas bombas. "Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren", soltó picante en diálogo con A la Barbarossa, sembrando misterio y dejando a todos con la intriga. ¿El nombre? Bien guardado: "No te lo voy a decir", disparó.
Pero el verdadero jugo no estaba solo en la ficción. La conductora aprovechó la jornada para espiar de cerca la intimidad de Wanda y encendió todas las alarmas: según contó, la mediática estaría atravesando una fuerte crisis con Martín Migueles. ¿La pista clave? El silencio en redes. Nada de fotos, nada de likes, nada de guiños románticos.
Fiel a su estilo frontal, Yanina fue directo al hueso: "Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rió", contó, dejando entrever que algo raro pasa, aunque nadie lo confirme del todo.
Y cuando parecía que no podía sumar más condimento, metió un nombre explosivo: Agustín Bernasconi, viejo amor de la Bad Bitch. "Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda", disparó sin filtro, agregando más picante a una historia que ya venía cargada.
Al parecer las preguntas de Yanina hicieron ruido en la pareja y al terminar la jornada del martes, Martín Migueles tuvo una declaración de amor: "Te amo", escribió junto a un collage de fotos con Wanda Nara, intentando apagar el incendio.