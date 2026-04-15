"Zurdos roñosos", "inmundos" y "patéticos": la violenta reacción de Tomás Dente y Yanina Latorre contra Olga y Paula Chaves

Un instante que parecía apenas un juego terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política y mediática. Durante una emisión del programa Tapados de laburo, en el canal OLGA, una intervención espontánea de una nena durante una entrevista a Diego Topa desató una ola de reacciones que cruzaron el entretenimiento con la grieta política. Todo comenzó cuando Paula Chaves le acercó el micrófono a una niña presente en el estudio.

La pequeña sorprendió con una frase que, en un primer momento, quedó inconclusa: "Sabías que las chicas van a las marchas para...". Ante la confusión, Topa no lo dudó y le preguntó: "No entendí, ¿qué?". Sin pensarlo dos veces, la nena reformuló: "Que las chicas van a las marchas para usar su poder". El clima ya era llamativo, pero el momento explotó segundos después. Luego de que el artista le respondiera que le parecía "muy bien", la niña lo interrumpió con una frase que dejó al estudio en shock: "Y también todos odiamos a Milei". La reacción fue inmediata. Chaves le retiró el micrófono, el estudio estalló en risas y comenzó a sonar música.

La reacción de Tomás Dente

Segundos después, la conductora le dio un beso a la nena, mientras Topa se tapaba la cara, visiblemente sorprendido por la situación. El clip no tardó en circular por redes sociales, donde se multiplicaron las interpretaciones. Algunos usuarios aseguraron erróneamente que la niña era hija de Chaves, lo que obligó a la conductora a salir a aclarar: "No malinformen. No es mi hija". Sin embargo, la escena rápidamente escaló a un terreno más áspero, con críticas que apuntaron tanto al contenido como a la reacción de los adultos en el estudio. Uno de los más duros fue Tomás Dente, quien lanzó un fuerte descargo contra el canal y sus integrantes.

La reacción de Tomás Dente

Fiel a su estilo violento, escribió: "Zurdos roñosos palermitanos que no solo se rien del catolicismo... NINGUNO de estos zánganos aplaudidores de turno repudió la muerte de Ángel (el nene de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia). Inmundos". Lejos de quedarse ahí, Dente redobló la apuesta tras el descargo de Chaves: "Pero te reíste y la encajaste un beso. A una criatura completamente politizada. En ese streaming DE MIERDA donde laburas. Dónde se rien de TODOS. Caradura".

A las críticas se sumó Yanina Latorre, quien también cuestionó el episodio desde sus redes: "Patético lo de Olga, los aplausos de los productores, la risa de Paula...no es gracioso! Es una niña, absolutamente politizada, le estan quemando la cabeza, es una niña! Asco me dan las feministas que les lavan la cabeza a los niños". El episodio, que comenzó como un momento espontáneo en un streaming, terminó reavivando debates más profundos.

La reacción de Yanina Latorre

Entre ellos, el rol de los medios, la exposición de menores y la creciente politización de los contenidos, incluso en espacios de entretenimiento. Mientras algunos usuarios defendieron la frescura del momento y lo interpretaron como una expresión genuina, otros cuestionaron el contexto y la reacción de los adultos, señalando la incomodidad de mezclar infancia con discursos políticos. Lo cierto es que, en apenas unos segundos, una frase infantil logró lo que pocas producciones logran: instalarse en la agenda.