Azzaro durísimo con Feinmann tras las críticas a Occhiato y Flor Peña: "No tenés autoridad moral"

Las repercusiones por la fake news que contó Florencia Peña en Luzu TV alrededor de un falso deceso de Jorge Messi, padre de Lionel, continúan y crecen mientras más pasan las horas. En esta oportunidad, el dueño del stream AZZ, el periodista deportivo Flavio Azzaro, cruzó al conductor de A24 Eduardo Feinmann por las declaraciones que lanzó contra la actriz y Nicolás Occhiato, el hombre detrás del canal que quedó en el centro de la polémica.

"Quiero hablar de Feinmann porque hay muchos que le tienen miedo y yo le tengo cualquier cosa menos miedo", soltó un imponente Azzaro, antes de mostrar un video en el cual su colega criticaba a Peña y a Occhiato por lo sucedido este jueves. "Primero que nada, ¿qué carajo te importan los anunciantes de un canal? Segundo, vos hace 48 horas fuiste el que contó la enfermedad del papá de Messi cuando la familia no quería contarlo. ¿Vos desde qué lugar opinás? No tenés autoridad moral para hablar de nadie, Feinmann. Ni hoy ni mañana ni nunca", lo cruzó Azzaro.

"Esa cuestión asquerosa de '¿por qué no vas a hacer Only Fans?' ya denota un odio hacia Flor Peña. Y esa cuestión de 'un canal llamado Luzu de un tal Occhiato', ¿quién sos, Feinmann? Si lo único que hiciste en los últimos años fueron operaciones. ¿Desde qué lugar hablás vos? Asco me das, Feinmann. Asco", insistió, antes de contar que él también sufrió operaciones de su parte. "Yo también viví parte de estas cosas de Feinmann. Que lo mandan algunos a pegar, y él pega a domicilio y por plata", señaló.

El periodista deportivo no se guardó críticas para con Peña, más que nada por la manera en que contó la noticia falsa y cómo responsabilizó a su producción enseguida. Aunque también aprovechó el ejemplo para negar las críticas que llueven desde los medios tradicionales contra la forma de comunicar a través de las actuales plataformas virtuales.

Nicolás Occhiato corrió a Florencia Peña de Luzu TV por la fake news sobre Jorge Messi.

"Ahora hay un montón de ventajeros queriendo destrozar al streaming, que ahora resulta que es el que dañó la comunicación y la sociedad argentina. ¡La tele es la que hizo mierda la comunicación! ¡La que hace que la gente no quiera más a los medios!", protestó Azzaro. "Flor Peña no es del streaming. En el streaming se mandó una cagada, pero no es del streaming. Es de la televisión y sabe perfectamente -o debería saber- lo que sucedió. Tiene más preparación que el 95% de los que están en los medios, porque trabaja desde chica y opina de todos los temas desde hace mucho tiempo", añadió.

"No estoy de acuerdo con los que están matando a Occhiato, pero hay un montón esperándolo porque gana más guita que la gran mayoría de los que están en la televisión, tiene más marcas, porque muchos de los que están en la televisión están polulando por el streaming para ver cómo hacen para entrar", explicó. "Les da bronca. Lo detestan porque les robó las publicidades que eran de ellos, las vistas. Les molesta", sumó después. Antes de cerrar se preguntó: "¿De verdad la tele quiere hablar de moral?".