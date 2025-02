Fede Bal tras los pasos del hijo de Santilli y Nancy Pazos: Carmen Barbieri confesó la fuerte advertencia que le hizo

El universo de las criptomonedas en la Argentina volvió a estar en el centro de la escena luego de la dramática invitación que el último viernes hizo a través de su cuenta de X el presidente Javier Milei a invertir en la divisa conocida como $Libra, que colapsó a las pocas horas de su tweet y damnificó a más de 45 mil inversores, que perdieron un monto cercano a los 90 millones de dólares en total.

En ese sentido, y tras la escandalosa entrevistada pautada del mandatario con TN y Jonatan Viale, con la escena de la interrupción del asesor Santiago Caputo incluida en el crudo que se filtró, la temática de finanzas y el blockchain cobró mucha trascendencia en las últimas horas. Así se vio también en la referencia que hizo al tema la conductora Carmen Barbieri en el programa Mañanísima, que conduce por El Trece, cuando su compañero Fede Seeber recordó las inversiones del hijo de ella, Federico Bal.

"Vamos a parar un poco porque me caliento con este tema, mi hijo había puesto una platita que tenía , muy poca, para comprar unas criptomonedas", sostuvo Barbieri en defensa del actor, y con preocupación por lo sucedido con $Libra. Así fue que le preguntaron si había invertido en esta oportunidad, aunque contestó que no, que fue "hace ya un par de meses".

"Le dije ' Por favor, no inviertas en monedas ', porque no lo veo claro, no me interesa", confesó Barbieri respecto al diálogo con su retoño al respecto. "Entonces ayer le pregunté y me dijo 'Mamá, no me hinches, lo hice hace un montón'", sumó Barbieri, en un claro descarte a la posibilidad de que su hijo haya sido parte de la estafa que sacudió a todo el mundo cripto.

Fede Bal y Carmen Barbieri.

"Mi hijo quiere hacer plata, como todos los jóvenes, además de trabajar mucho, tenía una platita y la quiso invertir", reconoció Babieri, en defensa del patrimonio de su hijo. Lo de la juventud que va detrás del vil metal bien puede coincidir con otro hijo de famosos que sí apostó a la jugada que pidió Milei, y perdió.

Se trata de Teo Santilli, hijo de la periodista Nancy Pazos y el político del PRO Diego Santilli. Tal como aseguró su madre al aire de A la Barbarossa, fue una de las víctimas que perdió en el esquema Ponzi que se presentó como criptodivisa. Si bien no se explicó hasta dónde llegó la pérdida, sí contaron que fue afectado.

La escena se dio en el medio de una pelea con Mariana Brey, quien lleva la batuta mileista en la televisión. La panelista acusó de negligente a Teo Santilli por haber caído y no comprobado sus inversiones. Lo hizo mientras que evitó palabras duras para el impulsor de la estafa, a quien en vez de tildar como a Santilli, lo definió como "imprudente".