Tragedia, drama, amor y ¡Netflix!: tres películas basadas en "hechos reales" para que veas este finde

La realidad siempre supera a la ficción. Las historias basadas en hechos reales suelen llamar la atención de todos, ya sea por curiosidad, morbo o simplemente entretenimiento. A lo largo del tiempo han ocurrido historias tan atrapantes, dramáticas, de superación o lucha que llamaron la atención de grandes productores que no dudaron en llevarlas al cine. Por este motivo, BigBang recopiló tres de las historias más tristes, inspiradoras y adversas inspiradas en hechos reales, recordando que aunque pueden ser historias intensas también nos brindan la oportunidad de tener el poder de reflexionar y darte un rayo de esperanza en medio de tanto caos cotidiano.

La Sociedad de la Nieve (Netflix)

La primera recomendación es "La Sociedad de la Nieve". En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tenía como misión llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, los sobrevivientes se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Para los verdaderos protagonistas, se trata de la representación "más fiel" hasta ahora de aquella histórica tragedia.

Rey Richard: Una Familia Ganadora (HBOMax)

La segunda recomendación llega de parte del deporte y la ambición de llegar a donde todos quieren, pero pocos pueden. Vemos a un padre deseoso de gloria que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían marcando una época en tenis.

Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas, y con métodos arriesgados y poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo del deporte, convirtiéndose en iconos del tenis.

Priscilla (cines)

La última, pero no menor importante va por el lado de la música y la familia. La historia narra cuando una adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. Película basada en las memorias 'Elvis and Me', escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Se puede decir que hay para todos los gustos, porque las películas basadas en historias reales siempre nos terminan enganchando de algún modo, desde el lado del amor, dolor, venganza o muchas veces, desde ese final feliz que tanto esperamos. ¿Vos, cuál vas a ver?