"Uno no se enamora de quien quiere": Vicuña y Lamothe, un amor imposible y una apuesta que promete sacudir la cartelera

La historia que marcó a toda una generación y redefinió el cine contemporáneo prepara su desembarco más esperado: Secreto en la montaña llegará por primera vez a los escenarios argentinos en mayo de 2026, con una superproducción que ya empieza a generar expectativa. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe encabezarán el elenco de esta adaptación teatral que promete emoción, intensidad y una carga dramática imposible de esquivar.

La obra contará con dirección de Javier Daulte, uno de los nombres más influyentes del teatro argentino, y una adaptación teatral a cargo de Marcos Carnevale. La producción estará en manos de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar, un combo que anticipa una puesta cuidada, actual y visualmente potente. Amor prohibido, deseo contenido y una frase que funciona como sentencia atraviesan esta versión escénica: "uno no se enamora de quien quiere".

En ese eje se construye una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana, que traslada al escenario la sensibilidad que convirtió a la historia en un clásico moderno. Ambientada en Estados Unidos, Secreto en la montaña narra el vínculo intenso y complejo entre Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena.

La obra pone el foco en ese amor que irrumpe sin pedir permiso y que choca de frente contra los mandatos, el miedo y las convenciones de una época que no estaba preparada para aceptarlo. La dirección de Daulte promete una mirada sensible sobre emociones extremas, con profundidad dramática y ritmo narrativo, sin perder cercanía con el público.

Vicuña y Lamothe, un amor imposible y una apuesta que promete sacudir la cartelera

El desafío no es menor: llevar al teatro una historia atravesada por silencios, paisajes y tensiones internas, y convertirla en un relato vivo, palpable y conmovedor. En palabras del propio director, el corazón de la obra late en una idea tan simple como devastadora: "Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso. Jack y Ennis, dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió.

En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa". La sinopsis recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original. Jack y Ennis se conocen en 1963, contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época. Al terminar la temporada, cada uno retoma su vida: matrimonios, familias, intentos de encajar.

Pero la conexión persiste. A lo largo de los años, los reencuentros secretos sostienen una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y el peso de vivir la verdad en las sombras. Con un elenco protagónico que promete química escénica y una historia que sigue interpelando, Secreto en la montaña se perfila como una de las obras más comentadas de 2026. Un regreso esperado, esta vez sobre las tablas, para recordar que hay amores que no se eligen, pero que dejan huella para siempre.