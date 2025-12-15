Ataque y destrozos con tintes mafiosos al Sindicato del Vidrio: "Trabajan 70 personas, imaginen el miedo que tienen"

En un preocupante episodio que enciende alarmas en el ámbito sindical, la sede del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), liderado por Cristian Jerónimo, sufrió un violento ataque en su edificio ubicado en Av. Juan de Garay 371, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este hecho, que ocurrió tan solo días antes de la movilización organizada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei, genera indignación y sospechas de un trasfondo político.

El ataque, registrado en la madrugada del lunes, dejó un panorama de destrucción en las instalaciones del sindicato. Según el propio Jerónimo, quien habló con AM750, los empleados que ingresaron al edificio por la mañana se encontraron con "puertas rotas, computadoras destruidas y todo el papelerío revuelto". Además, detalló: "Las oficinas con los sillones todos rotos, cortados. La verdad es que estamos consternados. Porque encontrarnos con esto, con toda la sede destruida".

Cristian Jerónimo

El líder sindical también expresó su preocupación por el nivel de violencia del ataque: "Entendemos que fueron varias personas, porque es un edificio que tiene siete pisos. Tienen que haber sido varias personas para hacer lo que hicieron". Asimismo, Jerónimo subrayó la gravedad de la situación al mencionar el impacto sobre los trabajadores: "Estoy preocupado, porque trabajan 70 empleados en esa sede. Imaginen el miedo que tienen ".

El hecho ha sido denunciado ante la Fiscalía, que ya está investigando lo sucedido. Mientras tanto, desde el entorno sindical no descartan que este ataque tenga un mensaje intimidatorio vinculado a la movilización del próximo 18 de diciembre: "Nos llama la atención la animosidad que tuvieron de entrar y romper todo. Nos llama la atención", enfatizó Jerónimo.

Este no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) también fue víctima de un ataque similar en su sede. En un comunicado oficial, el gremio denunció que "el asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina". Además, señalaron que estos hechos se suman a una ola de " persecución, amenazas y detenciones " contra dirigentes sindicales y sociales.

La coincidencia temporal entre ambos ataques y el contexto político actual de la reforma laboral que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza, alimentan las sospechas de que estos actos de violencia podrían ser parte de una estrategia para amedrentar a los sindicatos y debilitar su capacidad de movilización y resistencia.