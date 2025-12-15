Larreta será papá por tercera vez: tendrá un varón con Milagros Maylin y será el primer hijo de la pareja

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su actual esposa, Milagros Maylin, tendrán un varón, de acuerdo a lo que revelaron fuentes cercanas a la pareja. La mujer de 38 años está embarazada de doce semanas y espera su primer hijo, mientras que el actual legislador porteño será papá por tercera vez, tras la llegada de Paloma en 2002 y Serena en 2016.

Los familiares y amigos de la pareja celebraron la noticia y le confirmaron a la prensa la existencia del embarazo. La relación entre ambos comenzó en 2022 cuando se enamoraron y él terminó de forma precipitada su historia con Bárbara Diez, la madre de su segunda hija y quien debió atravesar diversos tratamientos para conseguir quedar embarazada.

Larreta tendrá a su primer hijo varón.

Hace pocos días Larreta asumió como legislador porteño, cargo al que accedió por fuera del PRO y a contramano de la gestión de Jorge Macri. El ex precandidato a presidente sufrió un duro revés tras no alcanzar a ganarle a Patricia Bullrich la interna en 2023 y desde ese entonces se retiró dos años para volver y lograr un muy buen resultado en las elecciones porteñas de mayo de 2025. Es público que el objetivo político de Larreta es volver a ser jefe de Gobierno porteño, cargo que ejecutó dos veces entre 2015 y 2023, además de que en las anteriores dos gestiones que hizo Mauricio Macri en ese lugar se desempeñó como su jefe de Gabinete.

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta cuando todavía eran aliados políticos.

Con Maylin se casó en noviembre de 2024 en una ceremonia privada de la que sólo participaron familiares directos y amigos muy cercanos. Cuando salió del Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño dio detalles de la historia de amor. "Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón", le aseguró en una primera instancia ella. La respuesta de un angustiado Larreta fue de pizarrón: "Estoy seguro de tres cosas: A, vos y yo vamos a estar juntos; B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar; y C, vamos a ser muy felices", le remarcó.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin el día de su boda.

Tras eso la propuesta llegó con un cartelito que decía "ABC" junto al anillo, aunque recién después de la campaña electoral presidencial pudieron volver a concentrarse en esta historia. "Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: 'Bueno, nos casamos'. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes", relató en aquella oportunidad.

La mujer de 38 años es licenciada en Ciencias de la Comunicación, además de egresada de la Universidad Austral, en la que obtuvo una medalla de oro, y cuenta con un Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School), donde recibió la distinción al mejor promedio. Por otro lado, tiene dos posgrados, en la Universidad de San Andrés y en la ESADE. Al mismo tiempo, estuvo muchos años en la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).