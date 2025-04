Wanda Nara elige la libertad: "Dormir sin que nadie me revise el teléfono es felicidad"

Aunque confesó que "siempre estaría para L-Gante", Wanda Nara tiene un nuevo objetivo: dejar en claro que está soltera, sin compromisos ni problemas. Recién llegada a Brasil, la mediática se expresó en sus redes sociales y despejó los rumores que la vinculan amorosamente con distintos hombres.

Tras confirmar su separación, la Bad Bitch volvió a estar en el centro de la polémica luego de intercambiar likes con Daniel Guzmán Jr., un futbolista mexicano. Más tarde, trascendió que habría tenido un affaire con el cantante Agustín Bernasconi. Pero ella lo niega categóricamente: "Me inventan situaciones que no viví con gente que nunca me crucé. Me divierte igual, pero los hombres con los que estuve en mi vida los cuento con una sola mano. Lo demás son inventos... Ahora estoy sola, y quizás paso a contar con la otra mano... pero por ahora no quiero nada ", respondió a un usuario que le preguntó cómo se tomaba los rumores de romances.

Wanda Nara

Es de público conocimiento que Wanda mantiene una batalla judicial con su ex, Mauro Icardi, en la que no sólo se disputan bienes materiales, sino también el cuidado y afecto de sus dos hijas. En este contexto —y sumada su reciente ruptura con L-Gante— otro seguidor quiso saber: "¿Cómo estás últimamente?". Su respuesta fue contundente: " Soltera, sin apuro ni problemas ".

Tanto la conductora como el referente de la cumbia 420 aseguraron estar tranquilos tras la separación, dando a entender que en las últimas semanas atravesaron fuertes desacuerdos. Además, la influencer dejó claro que no está dispuesta a volver a vivir situaciones tensas con una pareja: "La paz de estar sola, con amigos, hijos más grandes, viajes... mis vestidores para mí sola, mi casa es mi lugar de paz", escribió en un extenso descargo donde apuntó contra sus ex.

Wanda Nara se expresó a través de sus redes sociales no se salvó ninguno de sus exs.

Cabe recordar que tras separarse de Maxi López, Wanda lo denunció por violencia física y psicológica. Y con Mauro Icardi la historia también terminó mal: "Ser libre y dormir sin que nadie me revise el teléfono, sin que nadie me diga '¿dónde vas?' o '¿a qué hora volvés?'. Sin caras largas si volví tarde de trabajar, sin preguntas ni un 'quiero cenar ahora'... es otro nivel de felicidad que no conocía . Salir y entrar sin dar explicaciones", escribió, en respuesta a un mensaje de apoyo de un fan que le deseó una vida en calma.