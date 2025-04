Yanina Latorre anunció lo que Karina Jelinek y Flor Parise querían mantener en secreto: "Se casan"

Si de show se trata, Karina Jelinek siempre sabe destacar entre una amplia grilla de personajes mediáticos. A pesar de prestarse para los momentos graciosos o trabajar en los medios de comunicación hace ya muchos años, hay ciertos aspectos de su vida que prefiere dejar fuera de las cámaras: una de ellas es su relación con Flor Parise. Sin embargo, sus deseos se ven sofocados con nueva información.

Desde el bajo perfil, la modelo estaría a punto de casarse: "Hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente, la señora Karina Jelinek y Flor Parise, su actual pareja", comenzó Yanina Latorre en Sálvese Quién Pueda, programa en el que debutó como conductora.

Karina Jelinek y Flor Parise organizan su boda

Según la angelita, las dos mujeres se encuentran planificando una ceremonia lejos de Argentina. Las tortolitas se alejan de la prensa en una boda completamente íntima en las playas de Tulum, México. Fue Majo Martino quien ahondó en los pormenores, al revelar que no será una boda legal ni religiosa, pero sí tendrá carácter ceremonial. Es decir, no se casarán por iglesia ni por civil, aunque esto no impidió que planifiquen un festejo de dimensiones considerables, aunque limitado en número de asistentes: "Venían hablando, '¿nos casamos?', '¿qué hacemos?'. Bueno, no va a ser por Iglesia ni por civil; pero van a hacer un festejo", explicó la panelista en el programa.

La elección del lugar también tiene su historia: "Esto no va a ser en Argentina, por eso viajaron a México", afirmó Martino, y completó: "Ellas viven en Argentina, pero estaban en Miami, y viajaron a Tulum porque querían ver el lugar. Se van a casar en la playa". En ese sentido, tanto la selección del destino como la logística del viaje responden a una planificación que lleva varios meses en marcha y que, según el entorno de Karina, refleja un deseo sostenido desde hace tiempo.

La ceremonia tendrá lugar en Umi Tulum, un entorno paradisíaco donde todo está siendo coordinado por Fabián Parolari, organizador de eventos reconocido en el ámbito local, y por Agustina, una de las mejores amigas de Parise, que reside en México y asumió el rol de wedding planner.

Aunque la fecha aún no fue anunciada públicamente, se estima que la ceremonia podría realizarse a mediados de junio: "Ellas se quieren casar en breve, ya, en junio o por ahí. Se van a poner las dos vestidos de novia", indicó la periodista durante la última transmisión Sálvese Quien Pueda. Por el momento, ni Karina Jelinek ni Flor Parise confirmaron públicamente su casamiento, ya que los asuntos de la pareja siempre fueron lejanos a los medios.