Causa $LIBRA: el Gobierno admite fallas en la custodia de pruebas y se agrava la crisis política por el escándalo cripto

En medio del creciente escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dejó al descubierto uno de los puntos más sensibles de la investigación: la posible manipulación de pruebas clave que involucran al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano. Lejos de despejar dudas, sus declaraciones abrieron nuevos interrogantes sobre la transparencia del proceso judicial y el rol del propio Gobierno. "Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo que requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada", sostuvo el funcionario, en referencia al material que obra en la causa en manos del fiscal Eduardo Taiano, de cuestionable accionar.

Juan Bautista Mahiques

La afirmación no es menor: implica que una de las principales evidencias del expediente podría haber sido alterada. En ese sentido, Mahiques fue aún más contundente: "No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado", insistió, dejando expuesta la fragilidad del proceso investigativo en un caso de alto impacto institucional. El ministro intentó, sin embargo, poner un límite discursivo al avance de las acusaciones: "Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa Libra", repitió, en línea con la estrategia oficial de evitar definiciones políticas sobre un expediente que compromete directamente al jefe de Estado.

Pero la causa avanza y los elementos que se acumulan son cada vez más comprometedores. Un relevamiento técnico sobre el celular del empresario Mauricio Novelli -vinculado al lanzamiento de la criptomoneda- reveló una secuencia de llamadas con Javier y Karina Milei en los minutos previos y posteriores a la difusión del criptoactivo, que colapsó en cuestión de horas. También aparecen en esos registros nombres clave del círculo presidencial, como Santiago Caputo y Demian Reidel.

A partir de estos datos, la comisión investigadora del caso acusó al Presidente de haber sido parte de una maniobra "planificada, coordinada y ejecutada con premeditación". Frente a esto, Mahiques respondió con dureza contra los legisladores y la comisión investigadora especializada del caso: "Me parece una imprudencia", dijo, y apuntó especialmente contra el titular de la comisión, Maximiliano Ferraro: "Me parece una imprudencia que no hay que dejar pasar".

En paralelo, el funcionario buscó desdoblar el eje del conflicto al remarcar que existen dos líneas de investigación: "Hay dos causas: la causa $LIBRA y la que se está investigando la filtración de parte de un informe que aparentemente habría sido extraído del celular de Novelli". Sin embargo, lejos de ordenar el panorama, esa división refuerza la percepción de descontrol institucional. "El tema es que quien ordenó un sumario administrativo fue el procurador general y quien ordenó saber si este archivo fue manipulado o se extrajo información que no debería ser extraída fue el procurador", explicó, en un intento de deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, la tensión política escala. Diputados opositores anticiparon que denunciarán al fiscal Taiano por presunto encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, al tiempo que avanzan con pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también salpicado por otro escándalo: el viaje de su esposa a Nueva York con gastos cubiertos. Sobre ese punto, Mahiques adoptó un tono más conciliador: "Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito", afirmó. Y agregó: "Yo no soy quien para juzgarlo".

Karina y Javier Milei

En ese sentido, el ministro resaltó: "Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete". "Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia", cerró. En paralelo al escándalo, la estructura del Ministerio de Justicia también muestra signos de inestabilidad. Este martes se oficializó la renuncia de María Florencia Zicavo como titular de la Unidad Gabinete de Asesores, apenas días después de la asunción de Mahiques. El decreto 156/2026 formalizó su salida, en un contexto que refuerza la imagen de un área clave atravesada por tensiones internas.