Octubre con PlayStation Plus será divertido: Cocoon, Alan Wake 2 y Goat Simulator 3

PlayStation anunció cuáles serán los juegos mensuales que se sumarán a la suscripción de PlayStation Plus durante octubre. Desde el martes 7 de octubre y hasta el 3 de noviembre, los jugadores podrán descargar Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon.

Además, ese mismo día se lanzará una prueba de una hora de Midnight Murder Club para los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe. En caso de adquirir el juego completo, se conservarán tanto el progreso como los trofeos obtenidos.

PlayStation plus

Cocoon (PS4, PS5)

Creado por Jeppe Carlsen, diseñador de Limbo e Inside, este título propone una original aventura de acertijos donde cada mundo existe dentro de un orbe que puede transportarse y manipularse. Los jugadores deberán combinar y reorganizar estos orbes, cada uno con habilidades únicas, para abrir caminos, descubrir secretos y progresar entre biomas tan extraños como fascinantes.

Cocoon

Alan Wake 2 (PS5)

El aclamado estudio detrás de Control trae una nueva entrega de horror y supervivencia psicológica. La historia se divide en dos protagonistas y dos realidades: Alan Wake, atrapado en el "Lugar Oscuro", y la agente Saga Anderson, que investiga asesinatos en un pequeño pueblo rodeado de bosques y lagos del noroeste del Pacífico. La luz será tanto un arma como refugio frente a la oscuridad sobrenatural que amenaza a ambos.

Goat Simulator 3 (PS4, PS5)

Pilgor regresa en esta caótica experiencia de mundo abierto, ahora con más cabras y hasta cuatro jugadores en cooperativo, tanto local como online. Los jugadores podrán desatar el caos con lametazos, cabezazos y competencias en minijuegos dentro de un entorno más amplio y lleno de posibilidades absurdas.

Mientras los miembros de PlayStation plus tienen hasta el 6 de septiembre para sumar a