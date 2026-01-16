Vuelve Euphoria: Rosalía y Zendaya en la misma pantalla es una locura

La espera está llegando a su fin. Euphoria, una de las series más influyentes y comentadas de los últimos años, regresa con una nueva temporada que se estrena el próximo 12 de abril, prometiendo llevar su intensidad emocional y su estética inconfundible a un nuevo nivel como tiene acostumbrados a sus seguidores en lo que generó un antes y un después.

Creada por Sam Levinson, la ficción de HBO se convirtió en un fenómeno cultural desde su debut, no solo por su crudo retrato de la adolescencia contemporánea, sino también por su lenguaje visual, su banda sonora y actuaciones que marcaron época y prometen seguir marcando la diferencia.

Euphoria, tercera temporada

En esta nueva entrega, la serie vuelve a sumergirse en los conflictos internos de sus protagonistas, explorando temas como la identidad, las adicciones, el amor, la culpa y las consecuencias de decisiones que ya no pueden esquivar.

Para los nuevos episodios regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

A ellos se suman importantes incorporaciones al elenco, entre las que se destacan Sharon Stone y Rosalía, junto a Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

La temporada profundiza en la evolución de sus personajes, mostrando cómo el paso del tiempo y las experiencias vividas dejaron huellas difíciles de borrar sobre todo a su protagonista. Lejos de ofrecer respuestas simples, Euphoria apuesta nuevamente por un relato incómodo, honesto y emocionalmente desafiante, fiel a su esencia lo que hizo que fuera una serie diferente a todas las demás.

Rosalía en la tercera temporada de Euphoria

En lo visual, la serie va a mantener su sello distintivo ya fue filmada con un nuevo negativo cinematográfico de KODAK, en 35 mm y 65 mm , una puesta en escena potente, fotografía estilizada y secuencias que combinan realismo con momentos casi imaginarios.

Con un estreno que ya genera enorme expectativa, Euphoria se prepara para volver a ocupar el centro de la conversación, reafirmando su lugar como una de las producciones más audaces y provocadoras de la plataforma HBO MAX. El 12 de abril marca el inicio de un nuevo capítulo que, sin dudas, dará mucho de qué hablar.